Як нанести хайлайтер таким чином, щоб створити витончене сяйво, а не випадкове мерехтіння, розповідаємо далі.

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Як і куди наносити хайлайтер

Хайлайтер – це універсальний інструмент у макіяжі, який може покращити ваш вигляд, підкреслюючи високі точки обличчя та створюючи об’єм. Він додає яскравості ділянкам, куди потрапляє природне світло,

– пояснює візажистка Тоня Рінер.

Однак нюанс макіяжу полягає в тому, що це глибоко індивідуальний інструмент і немає універсальних правил, які допоможуть один і той самий засіб наносити однаково для всіх з ідеальним результатом.

Тож, щоб отримати ледь помітний ефект підсвічування завдяки хайлайтеру і точно не зіпсувати готовий образ, спробуйте наносити його так:

Зосередьтеся лише на найвищих точках обличчя, де світло відбивається природним чином. Йдеться про вилиці, перенісся, надбрівну кістку та підборіддя.

Уникайте металевих відблисків, оскільки вони, за словами візажиста Браяна Кантора, "виглядають дуже штучно та застаріло".

Використовуйте дрібно подрібнені хайлайтери замість продуктів із видимими цятками блиску або мерехтіння.

Наносьте засіб дуже легко і повільно нарощуйте інтенсивність сяйва до бажаної.

Надавайте перевагу кремовим або рідким хайлайтерам. Вони забезпечують найбільш природне, блискуче та свіже покриття шкіри.

Насамкінець візажистка Тоня Рінер радить пам'ятати, що рівень освітленості обличчя має збігатися з рівнем освітленості решти тіла, а продукт наприкінці макіяжу варто спеціальним спреєм для фіксації макіяжу або пудрою з блискучим покриттям замість матового.