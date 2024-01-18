Як нанести хайлайтер таким чином, щоб створити витончене сяйво, а не випадкове мерехтіння, розповідаємо далі.

Також цікаво Зимовий макіяж, який варто спробувати цього сезону: 5 ідей для розкішних образів

Як і куди наносити хайлайтер

Хайлайтер – це універсальний інструмент у макіяжі, який може покращити ваш вигляд, підкреслюючи високі точки обличчя та створюючи об’єм. Він додає яскравості ділянкам, куди потрапляє природне світло,
– пояснює візажистка Тоня Рінер.

Однак нюанс макіяжу полягає в тому, що це глибоко індивідуальний інструмент і немає універсальних правил, які допоможуть один і той самий засіб наносити однаково для всіх з ідеальним результатом.

Тож, щоб отримати ледь помітний ефект підсвічування завдяки хайлайтеру і точно не зіпсувати готовий образ, спробуйте наносити його так:

  • Зосередьтеся лише на найвищих точках обличчя, де світло відбивається природним чином. Йдеться про вилиці, перенісся, надбрівну кістку та підборіддя.

  • Уникайте металевих відблисків, оскільки вони, за словами візажиста Браяна Кантора, "виглядають дуже штучно та застаріло".

  • Використовуйте дрібно подрібнені хайлайтери замість продуктів із видимими цятками блиску або мерехтіння.

  • Наносьте засіб дуже легко і повільно нарощуйте інтенсивність сяйва до бажаної.

  • Надавайте перевагу кремовим або рідким хайлайтерам. Вони забезпечують найбільш природне, блискуче та свіже покриття шкіри.

Насамкінець візажистка Тоня Рінер радить пам'ятати, що рівень освітленості обличчя має збігатися з рівнем освітленості решти тіла, а продукт наприкінці макіяжу варто спеціальним спреєм для фіксації макіяжу або пудрою з блискучим покриттям замість матового.