Узимку собі можна дозволити навіть більше, адже ходити з щільним шаром косметики в спекотні місяці любить не надто багато людей. Які оригінальні та яскраві образи варто спробувати цього сезону, розповідаємо далі.

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Макіяж "Зимове сяйво"

Цей сяючий макіяж ідеально підходить для зимових місяців, коли обличчя потребує трохи більше живлення.

Щоб отримати такий образ, спочатку варто підготувати шкіру. Відома візажистка Карлі Гігліо рекомендує почати зі зволожувальної сироватки, а потім нанести насичений зволожувальний крем.

Потім оберіть щось із додатковим сяйвом, щоб нанести його під тональний крем та надати легкого "світла зсередини". Я наношу такі засоби на область під очима, на щоки, перенісся та надбрівні кістки,

– пояснює експертка.

Як виглядає макіяж "Зимове сяйво": дивіться фото

Макіяж з червоними губами

Для мене червоні губи просто кричать про свято. Ви можете робити такий образ на день або для вечірнього виходу, просто коригуючи решту макіяжу,

– пояснює візажистка Діанна Пейлі.

Щоб створити такий образ, вона рекомендує підготувати губи. Візажистка починає зі скрабу для губ, а потім наносить рідкий бальзам.

Коли я знаю, що мої губи в ідеальному стані, настав час фарбувати. Мені подобається підкреслювати свої губи, щоб надати їм особливого ефекту,

– додає експертка.

Діанна Пейлі радить повністю заповнити губи лайнером, а потім обрати відтінок губної помади до нього.

Як виглядає образ з червоними губами: дивіться відео

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Макіяж у стилі вампі

Темні губи є центральною точкою цього образу, а такий макіяж виглядає одночасно яскравим і однотонним, тож чудово підходить для розслабленого вечірнього виходу,

– підкреслює візажистка Єтті Беймс.

Для цього макіяжу вона радить нанести тональний крем і консилер на будь-які червоні ділянки, недоліки або кола під очима. Після цього варто буде зробити контуринг, закріпити результат пудрою, підфарбувати вії та брови, а наостанок додати акцентні губи, використовуючи насичену та темну помаду.

Як виглядає макіяж у стилі вампі: дивіться фото

Макіяж "Мерехтливі очі"

Головний акцент такого образу – це мерехтливі "морозні" очі. Для цього ефекту візажистка Карлі Гігліо рекомендує спочатку нанести на очі нейтральні тіні, щоб вирівняти колір повік, а для того, щоб отримати рожево-льодовий відтінок, радить нанести рожевий матовий відтінок від лінії росту вій, розподіляючись у напрямку до складки.

Потім я пальцем наношу на повіку рожевий металевий відтінок. Використання кінчиків пальців дає більш інтенсивний результат,

– каже візажистка.

Насамкінець вона рекомендує завершити образ тушшю, яка видовжить вії, щоб відкрити очі.

Як виглядає "морозний" макіяж: дивіться фото

Монохромний макіяж

Взимку ми часто одягаємося в монохромні відтінки, тому має сенс підбирати макіяж під цю атмосферу. Мені подобається використовувати для цього нейтральні та світло-рожеві кольори, щоб образ сяяв навіть у похмурі дні,

– ділиться Діанна Пейлі.

Візажистка зазначає, що основа цього образу – гарний тон обличчя. Для початку вона радить очистити шкіру та нанести крем, який підтягуватиме та освітлюватиме її. Після того варто додати праймер, який залишатиме шкіру свіжою.

Як виглядає монохромний макіяж: дивіться відео

Далі Діанна Пейлі рекомендує використовувати консилер, щоб приховати будь-які темні плями чи почервоніння, а також, за її словами, варто обрати свою палітру кольорів і продовжувати макіяж вже у тих тонах.

Вона зауважує, що найкраще використовувати той самий відтінок рожевого чи будь-якого іншого кольору на очах, губах і щоках.