Корисним лайфхаком поділилася б'юті-блогер Пейтон Сміт. Вона сама неодноразово стикалася з цією проблемою, тому знайшла спосіб, як її подолати, передає 24 Канал.

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Що допоможе зафіксувати помаду

Б'юті-блогерка розповіла, що помада або блиск постійно стираються і їх постійно потрібно підфарбовувати. Однак, дівчина знайшла рішення, як боротися з цією проблемою.

Все, що потрібно, аби помада чи блиск трималися на губах якнайдовше, – це пудра. Вона створить таку "плівку", яка захистить макіяж.

Перед тим, як наносити помаду, нанесіть трохи пудри на свої губи. Це не лише допоможе зафіксувати макіяж, але й зробить лінію губ більш гладкою,

– пояснила Пейтон.

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Як зробити помаду більш стійкою: дивіться відео

Пудру можна додати й поверх помади. У такому випадку вона стане матовою, однак можна додати блиск і губи знову будуть глянцеві.

Однак, варто пам'ятати, що пудру треба добре розтушовувати, щоб плівка не була занадто цупкою. Деякі коментатори під відео зазначали, що їхні губи, ніби беруться "скоринкою", але блогерка пояснила – це через те, що погано було розтушована пудра.