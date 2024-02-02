Таку думку висловив зірковий перукар Джуліус Майкл, який створює зачіски для голлівудських зірок. Він пояснив, що створюючи образ на весілля, нерідко жінки вдаються до експериментів і роблять щось максимально нетипове для себе.

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Чому експериментальна зачіска може стати жахливою помилкою

Підготовка до весілля – дуже складний та стресовий період. Кожна наречена приділяє чимало часу, обираючи сукну, зачіску, макіяж та загальну естетику весілля. У гонитві за ефектним образом, жінки хочуть, аби їм створили нетипові для них зачіски, що Джуліус Майкл вважає жахливою помилкою.

Вони так далеко виходять із зони комфорту, що коли дивляться на фотографії, то завжди думають: "Ох, про що я думала з цією зачіскою?"

– пояснив зірковий перукар.

Експерт додав, що обирати зачіску необхідно, відштовхуючись від повсякденних образів. Майкл зауважив, що головна мета полягає у тому, аби зробити наречену ще гарнішою в такий особливий день, а не повністю змінити її стиль. Тому варто спробувати декілька варіантів зачісок у різних майстрів, поки жінка не знайде того, хто зробить усе ідеально саме для неї.



Правильно підібрана весільна зачіска відіграє важливу роль / Фото Unsplash

Майкл також порадив, що усі доглядові процедури краще робити за кілька тижнів до весілля. До прикладу, якщо наречена має нарощене волосся, або робить різні процедури, то краще зробити їх завчасно, аби перед важливим днем все не полетіло шкереберть. Мовиться також і про фарбування, адже ніхто не застрахований від курйозних випадків, коли колір може відрізнятися від попереднього або ж не пасуватиме відтінок.

За словами голлівудського перукаря, він ще жодного разу не чув, аби наречена була засмучена через те, що вирішила розпустити локони на весілля. Однак, ті жінки, які хочуть мати трендову зачіску, вдаються до плетінь. Таке рішення Джуліус Майкл також вважає вдалим, адже така зачіска зможе витримати найактивніше весілля.

День весілля – це ваш день, щоб сяяти. Це день, коли всі погляди прикуті до вас, тож переконайтеся, що найважливіші деталі підкреслені зачіскою, макіяжем і сукнею. Ваше волосся – це ваша корона, тож носіть його з гордістю!

– наголосив експерт.