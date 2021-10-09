Як наважитись на важливі зміни у житті: покроковий план від психолога

Почати худнути, змінити роботу, започаткувати свою справу - все ці важливі речі вимагають неабиякої рішучості. Та дуже часто, навіть якщо дуже хочеться, перший крок людина так і не робить. Експерт поділився технікою, яка в такому випадку точно спрацює.

Страх невідомого може просто паралізувати та не дозволяти змінити своє життя на краще. А що, як своя справа прогорить? А що, як не вдасться знайти нову роботу? А що, як скинуті кілограми повернуться? Подібні сумніви знайомі кожному. Та психолог Роман Кузнєцова пропонує спробувати скласти детальний план, після якого всі страхи та невпевненість зникнуть, а зробити перший крок буде в рази простіше.

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Головне – конкретика

Потрібно скласти конкретний список змін, які ви хочете здійснити. Отримати підвищення чи просто нову корисну звичку – пишіть все. "Хочу хорошого життя" – не спрацює, це занадто абстрактно.

Випишіть причини

Чесно зізнайтесь самому собі, для чого вам ця зміна. Нова посада потрібна заради самореалізації та більшого заробітку чи для того, щоб щось довести оточенню? На цьому етапі деякі цілі можуть відпасти, а от ті, що залишаться, отримають потужну мотивацію: "Відповідь на ці запитання буде вас мотивувати у важкі часи та не дозволяти здаватись", – каже психолог.

Випишіть причини таких змін / Фото Freepik

Розпишіть основні кроки

Подумайте, які конкретні дії можуть привести до цієї зміни, поетапно, і чого вам зараз не вистачає для здійснення мрії. Просто написати "Зароблю грошей і розв'яжу проблему" не можна, бо насправді вам це ніяк не допоможе. Як саме ви будете заробляти гроші і як з їх допомогою розв'язувати проблему – ось відповіді.

Допомогу також можна планувати

На певному етапі вам можуть допомогти знайомі люди, які мають потрібну вам інформацію, досвід, знання, ресурси тощо. Випишіть цих людей у табличку, і що саме вони можуть вам дати.

Подумайте, до кого ви можете звернутись по допомогу / Фото Unsplash

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До прикладу, ви плануєте відкрити кав'ярню. Ви пригадуєте, що ваша подруга також працює у кав'ярні та може познайомити з хлопцем, який розбирається у сортах кави. А цей хлопець вже може дати вам потрібну інформацію для бізнесу.

"Мій план працює, якщо..."

Випишіть ознаки, за якими ви зрозумієте, що наближаєтесь до мети. До прикладу, все йде за планом, якщо ви зробили перший внесок за оренду приміщення, зібрали всі необхідні документи, вже домовились про постачання продуктів для кав'ярні тощо.

Передбачайте труднощі

А труднощі будуть у будь-якому разі. Тому краще відразу, на папері, передбачити найгірший варіант і продумати, як ви будете ці перешкоди долати, ніж потім вас це застане зненацька.

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Плани потрібно переглядати

Вкажіть, через який проміжок часу ви переглянете свій план. Адже обставини та навіть цілі змінюються, і можливо, на певному етапі ви захочете розвиватись в зовсім іншому напрямку. Тоді і ваш план потрібно буде змінити.