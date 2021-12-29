Незалежно від того, з чого ви почнете, пам’ятайте про одну важливу річ: це – ваша подорож. І тільки вам обирати, яким шляхом йти. Головне, щоб це було пізнавально і цікаво. Перед вами кілька порад, які допоможуть урізноманітнити цю особливу мандрівку!

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Будьте відкритими

Якщо вам до вподоби солодкі вина, то перехід на більш сухі варіанти й навпаки може бути дещо складним. Не переживайте, це цілком нормально. Частенько така зміна вимагає більш виваженого підходу.

Можливо, вам не сподобається більшість нових вин, які ви спробуєте. Тут немає нічого страшного. Поступово починайте розширювати свої пізнання у вині, пробуючи більше вин із меншою кількістю залишкового цукру. Цієї солодкості спершу дуже не вистачатиме, але зберігайте неупередженість. Спочатку сконцентруйтеся на конкретному смаку, а потім вирішіть, чи подобається вам вино.

Не бійтеся експериментувати

Ви не зможете покращити свій смак, не продегустувавши якнайбільше вин. Це кумедна і потенційно дорога частина мандрівки. Спробуйте якнайбільше стилів, сортів винограду, регіонів та виноробів. Чим більше вин ви спробуєте, тим більш різноманітною буде ваша мандрівка.

Не бійтеся відкривати для себе нові вина / Фото Unsplash

Якщо є потреба – сходіть на винні курси

Здобувати та розширювати знання – дуже важливо. Якщо ви перебуваєте лише на початку своєї винної подорожі, спробуйте знайти курси, де розглядають основи цієї справи. Так вам буде значно легше осягнути тему.

Насолоджуйтеся аксесуарами

Від красивих винних бокалів – до красиво прикрашених декантерів, штопорів, винних холодильників тощо. Існує стільки цікавих дрібничок, які роблять споживання вина ще приємнішим. Насолоджуйтеся ними кожного разу, коли наливаєте червоне чи біле у келих.

Аксесуари – це теж важливо / Фото Wine Enthuziast

Весь світ в одній пляшці

Вино дає нам можливість подорожувати по світу, не виходячи з власного дому. Кожне вино розкриває себе по-різному залежно від його теруару – клімату, ґрунту, місцевості й традицій, за якими його створюють. Місце вирощування винограду таке ж важливе, як і людина, яка доглядала за виноградом і виготовляла кінцевий продукт.

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Кожна людина має індивідуальні особливості, на які впливають харчування, алергія, асоціації й багато інших факторів, які ми не можемо контролювати. Зовсім нормально не насолоджуватися тими ж винами, які подобаються вашому улюбленому експерту. У кожного своя подорож. Але об’єднує всіх бажання вчитися, рости й ще більше любити вино!