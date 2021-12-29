Независимо от того, с чего вы начнете, помните об одной важной вещи: это ваше путешествие. И только вам выбирать, по какому пути идти. Главное, чтобы это было познавательно и интересно. Перед вами несколько советов, которые помогут разнообразить это особое путешествие!

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Будьте открыты ко всему

Если вам нравятся сладкие вина, то переход на более сухие варианты и наоборот может быть немного сложным. Но не переживайте, это вполне нормально. Зачастую такое изменение требует более взвешенного подхода.

Возможно, вам не понравится большинство новых вин, которые вы попробуете. Здесь нет ничего ужасного. Постепенно начинайте расширять свои познания в вине, пробуя большее количество вин с меньшим количеством остаточного сахара. Сладости сперва будет не хватать, но сохраняйте беспристрастность. Сначала сконцентрируйтесь на конкретном вкусе, а затем решите, нравится ли вам вино.

Не бойтесь экспериментировать

Вы не сможете улучшить свой вкус, не продегустировав как можно больше вин. Это забавная и потенциально дорогая часть путешествия. Открывайте для себя новые стили, сорта винограда и регионы. Чем больше вин вы попробуете, тем более разнообразным будет ваше путешествие.

Не бойтесь открывать для себя новые вина / Фото Unsplash

Если есть необходимость – сходите на винные курсы

Получать и расширять знания – очень важно. Если вы находитесь только в начале своего винного путешествия, попробуйте найти курсы, где рассматривают основы этого дела. Так вам будет гораздо легче понять тему.

Наслаждайтесь аксессуарами

От интересных винных бокалов до красиво украшенных декантеров, штопоров, винных холодильников и т.д. Существует много интересных вещей, которые делают потребление вина еще более приятным. Наслаждайтесь ими каждый раз, когда вы наливаете красное или белое в бокал.

Аксессуары – это важно / Фото Wine Enthuziast

Весь мир в одной бутылке

Вино дает нам возможность путешествовать по миру, не выходя из собственного дома. Каждое вино раскрывает себя по-разному в зависимости от терруара – климата, почвы, местности и традиций, по которым его создают. Место выращивания винограда так же важно, как и человек, который смотрел за виноградом и производил конечный продукт.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

У каждого человека есть индивидуальные особенности, на которые влияют питание, аллергия, ассоциации и многие другие факторы, которые мы не можем контролировать. Совершенно нормально не получать удовольствия от тех же вин, которые нравятся вашему любимому эксперту. У каждого свое путешествие. Но объединяет всех желание учиться, расти и больше любить вино!