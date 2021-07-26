Забудьте про дешеві трюки: вчені з'ясували, як найкраще знайомитись в Tinder

Дослідники проаналізували кілька найпопулярніших способів зав'язати розмову на Tinder. Результати виявились невтішними для всіх любителів оригінально пожартувати чи використати прийоми з курсів пікапу.

Під час знайомства на онлайн-платформі Tinder дуже важливо справити хороше перше враження. У дослідженні, опублікованому в журналі " Computers in Human Behavior", розповіли про найбільш ефективні способи познайомитись з протилежною статтю в мережі.

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Як відбувалось дослідження

Один з авторів зізнався, що спочатку вони зацікавились цією темою суто через особистий інтерес:

Мій співавтор Роберт Роббінс часто користується Tinder. Якось він помітив: залежно від того, як саме він починав спілкування, результати розмови були дуже різними. Це й змусило нас розпочати дослідження,

– розповів Мінхао Дай, доцент університету Кеннесо

У дослідженні взяли участь 237 гетеросексуальних користувачів Tinder у віці від 18 до 24 років.

Дослідники розглянули 4 популярні способи розпочати розмову:

Зробити людині приємний комплімент, до прикладу, про її посмішку.

Розпочати зі звичайного невинного жарту.

Використати одну із технік "пікапу", коли за допомогою оригінальних жартів намагаються звабити людину.

Просто сказати: "Привіт, як справи?"

Учасникам траплялась людина, яка намагалась познайомитись з ними одним із вищезгаданих способів. Тоді їх запитували про враження від такого початку розмови та аналізували отримані відповіді.

Результати

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Виявилось, що жінки навряд чи з ентузіазмом продовжуватимуть розмову, якщо вона починається з банального запитання про її справи. Найбільше їм до вподоби компліменти або звичайні жарти, які відразу налаштовують на приємне спілкування.

Жінкам до вподоби знайомства, що починають з жартів чи компліментів / Фото Pexels

Водночас найгірші результати показали клішовані фрази, які "пікапери" сприймають як оригінальні, проте жінки вважають це невдалим способом познайомитись.

Дослідники також з'ясували, що для чоловіків всі ці способи не мають ніякого значення. Єдине, що визначало їх готовність спілкуватись з людиною далі – це привабливі фото.

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Зважаючи на такі цікаві результати серед чоловіків, автори пообіцяли найближчим часом провести ще одне дослідження і дізнатись більше про те, яким має бути фото у профілі в Tinder для успішного знайомства.