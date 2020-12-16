Соцмережі можуть стати для вас джерелом натхнення та неймовірних ідей. А можуть змусити почувати себе невдахою, викликати тривогу та навіть понизити самооцінку. Все через постійне порівнювання свого життя з іншими. Як правильно користуватись соцмережами без шкоди для себе, розповість психологиня Богдана Валігура.

Психологи не раз наголошували на тому, що соцмережі можуть негативно впливати на психологічний стан людини: ми часто невдоволені своїм життям, фігурою, стосунками тощо, адже бачимо недосяжний ідеал у соцмережах, розповідає психологиня Богдана Валігура.

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Вона поділилась з підписниками 5 правилами усвідомленого користування соцмережами. Вони допоможуть вам менше порівнювати себе з іншими та відрізняти власні бажання від нав'язаних.

Визначте, для чого ви користуєтесь соцмережею

Здавалося б, усім зрозуміло, для чого ми щодня заходимо у свою стрічку новин в інстаграмі, на фейсбуці тощо. Проте не все так просто. Ви більше читаєте там корисну інформацію чи дивитесь меми? Ви надихаєтесь там чи це для вас частина роботи? Для вас це джерело нових знайомств чи спосіб самовираження? А може ви просто так підтримуєте дружні зв'язки?

Подумайте, що вам дає ця соцмережа/ Фото Pexels

Це допоможе вам зрозуміти, на що ви витрачаєте час та відсіяти зайве. До прикладу, якщо ви використовуєте соцмережу суто для роботи, відпишіться від розважальних сторінок, які можуть вас відволікати.

Не довіряйте всьому, що бачите

Так, люди у соцмережах можуть прикрашати дійсність і навіть брехати. Згадуйте про це кожен раз, коли вам стає погано через чиєсь занадто ідеальне життя, яке ви бачите тільки через телефон. Воно може бути не таким бездоганним.

Нагадую, люди рідко говорять в соціальних мережах про те, як вони пролежали 2 місяці на дивані або як вони мало не розлучилися на карантині, – наголошує Богдана Валігура

Не робіть висновки про чиєсь життя тільки на основі того, що людина показує, а про загальні тенденції – на основі ваших підписок.

Почистьте свої підписки

Вам точно не потрібні усі ті 600 людей, на яких ви підписані. Пройдіться цими сторінками і безжально відпишіться від усіх, хто:

змушує вас розчаровуватись у собі

панікує без приводу

забагато пліткує

постійно вам щось радить тоді, коли його про це не просять

Слідкуйте за людьми з різною зовнішністю

Це особливо важливо для жінок, на чию самооцінку дуже впливають стереотипи та встановлені стандарти краси. Якщо в інстаграмі вашу стрічку заполонили однакові красуні з ідеальною шкірою та фігурою, без жодної волосини на тілі та пом'ятого одягу, ви почнете вважати гарним тільки це. Тоді найменший недолік на вашому тілі ставатиме катастрофою для вас.

Щоб не потрапити у цю пастку, підписуйтесь на людей з різною зовнішністю, віком та стилем, – говорить психологиня

"Вилизані" фото у соцмережі можуть погано впливати на вашу самооцінку/ Фото Pexels

Зворотний зв'язок – це важливо

Самі формуйте своє інформаційне поле. Якщо до прикладу у стрічці інстаграму вам трапляється допис, який вас дратує, лякає чи просто не подобається, не давайте більше шансу такому контенту потрапляти у ваше поле зору. Натискайте "мені це не подобається" і алгоритми мережі це врахують.

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Дивіться на час

Раніше ви проводили в інстаграмі 1 годину, а зараз по 3-4? Зупиніться і подумайте: чи все у вас зараз добре на роботі, вдома, у стосунках з людьми. Це може бути тривожним дзвінком, що ви намагаєтесь тікати у соцмережі від своїх проблем.