Соцсети могут стать для вас источником вдохновения и невероятных идей. А могут заставить чувствовать себя неудачником, вызвать тревогу и даже снизить самооценку. Все из-за постоянного сравнения своей жизни с другими. Как правильно пользоваться соцсетями без ущерба для себя, расскажет психолог Богдана Валигура.

Психологи не раз подчеркивали, что соцсети могут негативно влиять на психологическое состояние человека: мы часто недовольны своей жизнью, фигурой, отношениями и т.д., ведь видим недостижимый идеал в соцсетях, рассказывает психолог Богдана Валигура.

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Она поделилась с подписчиками 5 правилам осознанного пользования сетями. Они помогут вам меньше сравнивать себя с другими и отличать собственные желания от навязанных.

Определите, для чего вы пользуетесь соцсетью

Казалось бы, всем понятно, для чего мы ежедневно заходим в свою ленту новостей в инстаграме, на фейсбуке и тому подобное. Однако не все так просто. Вы больше читаете там полезную информацию или смотрите мемы? Вы вдохновляетесь или это для вас часть работы? Это источник новых знакомств или способ самовыражения? А может вы просто так поддерживаете дружеские связи?

Подумайте, что вам дает эта соцсеть / Фото Pexels

Это поможет вам понять, на что вы тратите время и отсеять лишнее. К примеру, если вы используете соцсеть исключительно для работы, отпишитесь от развлекательных страниц, которые могут вас отвлекать.

Не верьте всему, что видите

Да, люди в соцсетях могут приукрашивать действительность и даже лгать. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам становится плохо из-за чьей-то слишком идеальной жизни, которую вы видите только по телефону. Она может быть не такой безупречной.

Напоминаю, люди редко говорят в социальных сетях о том, как они пролежали 2 месяца на диване или как они почти расстались на карантине, – отмечает Богдана Валигура

Не делайте выводы о чьей-то жизни только на основе того, что человек показывает, а об общих тенденциях – на основе ваших подписок.

Почистите свои подписки

Вам точно не нужны все те 600 человек, на которых вы подписаны. Пройдитесь по этим страницам и безжалостно отпишитесь от всех:

заставляет вас разочаровываться в себе

паникует без повода

много сплетничает

постоянно вам что-то советует, когда его об этом не просят

Следите за людьми с разной внешностью

Это особенно важно для женщин, на чью самооценку сильно влияют стереотипы и установленные стандарты красоты. Если в инстаграме в вашей ленте сплошь одинаковые красавицы с идеальной кожей и фигурой, без единого волоска на теле и помятой одежды, вы начнете считать красивым только это. Тогда маленький недостаток на вашем теле станет катастрофой для вас.

Чтобы не попасть в эту ловушку, подписывайтесь на людей с разной внешностью, возрастом и стилем, – говорит психолог

"Вылизанные" фото в соцсети могут плохо влиять на вашу самооценку / Фото Pexels

Обратная связь – это важно

Сами формируйте свое информационное поле. Если к примеру в ленте инстаграма вам попадается сообщение, который вас раздражает, пугает или просто не нравится, не давайте больше шанса такому контента появляться в вашем поле зрения. Нажмите "мне не нравится" и алгоритмы сети это учтут.

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Смотрите на время

Раньше вы проводили в инстаграме 1 час, а сейчас по 3-4? Остановитесь и подумайте: все ли у вас сейчас хорошо на работе, дома, в отношениях с людьми. Это может быть тревожным звонком, что вы пытаетесь сбежать в соцсети от своих проблем.