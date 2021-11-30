Здається, що може бути банальнішим за звичайний "дощик"? Але ні! Австралійська блогерка на ім’я Тіана поділилася крутою порадою, як оригінально прикрасити ялинку за допомогою мішури. Лайфхак оцінили мільйони людей у тіктоці!

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Втомилися від класичного "дощику" на ялинці? Спробуйте ось це! – написала дівчина у відео.

Блогерка Тіана / Скриншот тікток itstea____

Все дуже просто

Дівчина пропонує зробити зі стандартного "дощику" невеликі зірочки для ялинки. Краще для цього обирати мішуру, всередині якої є дротик: в такому випадку прикраси будуть надійніше триматися на дереві.

Спершу обгортаємо "дощик" навколо гілочки й акуратно відрізаємо зайву частину. Якщо прикраса не тримається, тоді кінцівки можна легенько зав’язати. Наприкінці бажано поправити "ниточки", щоб вони здавалися пухнастими.

Зірочка, яку зробила Тіана / Скриншот тікток itstea____

За словами дівчини, щоб прикрасити усю ялинку, вона витратила всього пів години. Це надзвичайно просто зробити: варто лише кілька разів потренуватися, щоб все виходило ідеально.

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Може бути, що такий декор не всім сподобається. Але я гадаю, що вона (ялинка) мила, – додала Тіана.

Декор ялинки із зірочками / Скриншот тікток itstea____

Як дівчина зробила ці зірочки – можете переглянути нижче

Ролик Тіани набрав 1,7 мільйона переглядів та понад тисячу коментарів. Людям сподобалася цікава порада від блогерки.