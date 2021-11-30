Як нестандартно прикрасити ялинку: цікавий лайфхак з "дощиком"

Пів години вільного часу та звичайні ножиці – і ваша новорічна красуня виглядатиме просто розкішно навіть із мішурою. Цікавий лайфхак – далі на Life 24!

Здається, що може бути банальнішим за звичайний "дощик"? Але ні! Австралійська блогерка на ім’я Тіана поділилася крутою порадою, як оригінально прикрасити ялинку за допомогою мішури. Лайфхак оцінили мільйони людей у тіктоці!

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Втомилися від класичного "дощику" на ялинці? Спробуйте ось це! – написала дівчина у відео.

Блогерка Тіана / Скриншот тікток itstea____

Все дуже просто

Дівчина пропонує зробити зі стандартного "дощику" невеликі зірочки для ялинки. Краще для цього обирати мішуру, всередині якої є дротик: в такому випадку прикраси будуть надійніше триматися на дереві.

Спершу обгортаємо "дощик" навколо гілочки й акуратно відрізаємо зайву частину. Якщо прикраса не тримається, тоді кінцівки можна легенько зав’язати. Наприкінці бажано поправити "ниточки", щоб вони здавалися пухнастими.

Зірочка, яку зробила Тіана / Скриншот тікток itstea____

За словами дівчини, щоб прикрасити усю ялинку, вона витратила всього пів години. Це надзвичайно просто зробити: варто лише кілька разів потренуватися, щоб все виходило ідеально.

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Може бути, що такий декор не всім сподобається. Але я гадаю, що вона (ялинка) мила, – додала Тіана.

Декор ялинки із зірочками / Скриншот тікток itstea____

Як дівчина зробила ці зірочки – можете переглянути нижче

Ролик Тіани набрав 1,7 мільйона переглядів та понад тисячу коментарів. Людям сподобалася цікава порада від блогерки.