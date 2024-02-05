Косметологи не могли не відзначити чудовий стан і колір шкіри зірки. Так, доктор Лубна Хан-Салім, фахівчиня з догляду за шкірою, розповіла, як знаменитість домоглася таких результатів.

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У чому секрет ідеальної шкіри Ніколь Кідман

Раніше сама Ніколь говорила, що багато часу приділяє захисту своєї шкіри.

Я б не сказала, що у мене типовий режим догляду за шкірою, оскільки мій режим безумовно змінюється залежно від того, де я перебуваю (чи то Нешвілл, чи Сідней), що я роблю (тобто на знімальному майданчику або у відпустці) і погоди. З роками я додавала до свого розпорядку дня більше олій і сироваток, але моєю константою є простий очищувальний засіб. І я завжди користуюся сонцезахисним кремом,

– ділилася вона в інтерв'ю Forbes.

Хан-Салім підтверджує, що захист від сонця є важливою частиною режиму догляду за шкірою Ніколь Кідман. Той факт, що вона використовує високофакторний SPF широкого спектра, очевидний, адже її шкіра здорова і не має гіперпігментації й сонячних плям, як це зазвичай можна очікувати.

Щоб домогтися такої здорової й пружної шкіри, Ніколь, ймовірно, застосовує цілісний підхід до свого здоров'я і добробуту, поєднуючи багату поживними речовинами дієту з продуктами місцевого догляду за шкірою, що містять активні інгредієнти й добавки. Жінки її віку часто відчувають сухість шкіри внаслідок зниження вироблення естрогену під час менопаузи. Естроген – це гормон, який допомагає стимулювати вироблення шкірного сала і колагену, життєво важливих для підтримання здоров'я, еластичності та пружності шкіри,

– зазначає косметологиня.

Як зараз виглядає Ніколь Кідман: дивіться фото

Не виключено, що Ніколь час від часу проходить ін'єкційне лікування препаратом, який містить гіалуронову кислоту, яка допомагає відновити еластичність і пружність шкіри, підвищуючи вироблення колагену й еластину, покращуючи тон шкіри, зволоження текстури та сяйво. Він також може допомогти зменшити в'ялість шкіри.

Доктор Лубна Хан-Салім також докладно зупинилася на процедурах для шкіри, які, на її думку, майже напевно входять у режим догляду за шкірою Ніколь.

Процедури, засновані на революційній регенеративній медицині, такій як екзосоми й полінуклеотиди, а також сенолітичні продукти для шкіри для поліпшення клітинного віку шкіри, набирають популярності завдяки тому, що вони мінімально інвазивні, але дають надзвичайно ефективні результати, – пояснила вона.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

За її словами, екзосоми – це крихітні позаклітинні везикули, що виділяються більшістю типів клітин і наповнені білками, ліпідами та нуклеїновими кислотами. Під час потрапляння в шкіру вони стимулюють її на клітинному рівні, пробуджуючи неактивні клітини шкіри й старі екзосоми, щоб вони могли поліпшити відновлення шкіри й омолодження.

Водночас полінуклеотиди – це відфільтровані й очищені природні фракції ДНК, які ініціюють природне виробництво фібробластів у організмі, збільшуючи кількість колагену. Це ін'єкційний біостимулятор.

Як пояснила експертка, разом вони допомагають виробляти і покращувати колаген. Біорегенеративні процедури, подібні до цих, спрямовані не на те, щоб зробити обличчя пухким і деформувати його, а, скоріше, на біологічний вплив на вироблення нового колагену й еластину. Працюючи на клітинному і регенеративному рівні, вони не тільки допоможуть природним чином зробити шкіру пружною, а й додадуть їй здорового і молодого сяйва.