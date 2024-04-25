Як стильно інтегрувати цю деталь у зачіски, щоб виглядати актуально та модно, розповідаємо далі.

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Як стильно носити банти

Бантики знову вриваються у тренди. Зараз цим милим аксесуаром одержимі не лише всі модниці соцмереж, а й світові знаменитості, зокрема Зендея, Ніколь Кідман, Сара Джесіка Паркер, Зої Кравіц та Гейлі Бібер.

Така популярність цілком логічна, адже банти – справді простий і ефектний спосіб додати родзинку до будь-якого образу. Ним можна доповнити як вечірню зачіску для виходу у світ, так і повсякденну модний образ з джинсами.

Водночас найголовніша перевага бантів у тому, що немає способу носити їх неправильно. Наприклад, їх можна поєднувати з високими та низькими хвостами, косами, пучками та зачесаним назад волоссям. Чарівним чином вони здатні додати будь-якій зачісці нотки шику та елегантності.

Як носить бант Сара Джессіка Паркер: дивіться фото

Крім того, не варто боятися експериментувати з бантами у волоссі: пограти можна як з розміром, так і кольором аксесуара. Найбезпрограшнішим і стильним варіантом стане чорна стрічка – вона може бути як великою і довгою, як у Сари Джессіки Паркер, так і невеликою, але об’ємною, як у Ніколь Кідман.

Як носить бант Ніколь Кідман: дивіться фото

Якщо бантики зовсім крихітні, то можна грайливо розкидати їх на локонах, як це зробила Гейлі Бібер.

Як носить банти Гейлі Бібер: дивіться фото

Загалом єдиного правильного варіанту тут немає. З бантами можна сміливо експериментувати, інтегруючи їх у різноманітні образи.