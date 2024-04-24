Найкращі стилісти поділилися, які саме зачіски будуть актуальними цієї весни. За словами перукарів зірок Голлівуду, у 2024 році не варто боятися експериментів, а навпаки – треба адаптувати тенденції під себе.

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Добірка стильних і трендових зачісок

Зачіски з бантиками

Бант, як аксесуар для волосся, став трендовим у 2023 році й не втрачає своєї популярності й до сьогодні. Він доповнює образ, додаючи романтичного настрою. До слова, такий аксесуар можна використовувати на різних зачісках: хвіст, коси, напівхвіст, пучок тощо.

Зачіска з бантом: дивіться фото

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Багатошаровість

Зачіска, як у Рейчел Грін із серіалу "Друзі" стала неабияк популярною. Навіть сама Дженніфер Еністон повернулася до культової стрижки. Тому голлівудські стилісти стверджують, що цієї весни багатошарова стрижка зі "сходинками" спереду буде мати трендовий та стильний вигляд.

Стрижка "сходинки": дивіться фото

Текстура 70-х років

Повертаються тренди на зачіски не лише з 90-х, а й з 70-х років. Так, голлівудські перукарі переконані, що хвиляста текстура волосся, як в епоху диско, знову стає актуальним. Ба більше, все більше жінок повертаються до натуральних кучерів, щоб підкреслити власну індивідуальність.

Кучері у стилі 70-х років: дивіться фото

Кінській хвіст з косою

Високий кінський хвіст не є новою чи незвичайною зачіскою. Однак цієї весни особливо стильним буде поєднання хвоста із заплетеною косою.

Високий хвіст з косою: дивіться фото

Old Money боб

Стиль Old Money загалом не втрачає своєї популярності, тому стрижка боб у такій естетиці матиме неймовірний вигляд. Класична зачіска додає образу елегантності, а також підкреслює та надає гостроти рисам обличчя.

Боб у стилі old money: дивіться фото

Чіткий бічний проділ

Чіткий проділ завжди додає зачісці ефектності. Однак цього року навесні буде трендовим саме бічний проділ.

Невимушена елегантність волосся, перекинутого через одне плече, надзвичайно жіночна, водночас виглядає м’якою. Цієї весни ми побачимо рішучий поштовх до бічних проділів, коротких стрижок, бобів, подовжених фасонів і навіть каскаду,

– говорить один з провідних голлівудських перукарів.

Бічний проділ: дивіться фото

Середня довжина волосся

За словами голлівудських стилістів, середня довжина волосся – одна з найкращих стрижок. Вона й не занадто коротка, й дозволяє створювати різні образи.

Зачіска із середньою довжиною волосся: дивіться фото

Ореол

Власниці кучерявого волосся можуть зробити трендову стрижку ореол. Стилісти зазначають, що вона ефектно обрамляє обличчя, дозволить продемонструвати красу природних кучерів та додасть образу романтичних відтінків.

Стильна стрижка ореол: дивіться фото

Пов'язка для волосся

Пов'язка для волосся, як і бант, – трендовий аксесуар цієї весни, який повернувся у моду з епохи 80-х. З ним будь-яка зачіска має вишуканий вигляд. Окрім того, з нею дуже зручно, а також можна приховати жирні корені волосся.

Пов'язка для волосся – трендовий аксесуар цієї весни: дивіться фото

Піксі

Здається, з роками піксі абсолютно не втрачає своєї актуальності, а лише постійно переосмислюється. Така стрижка має безліч варіації – від довжини до техніки вкладання волосся. Так, піксі з хвилями чи кучерями додасть образу романтичності, а різка стрижка з чіткими й різкими лініями – продемонструє сміливий характер.

Піксі не втрачає актуальності: дивіться фото

Каскад

Знову підкорює серця модниць стрижка каскад. Стилісти наголошують, що така стрижка є найкращим варіантом оновити образ. Так, можна зробити чубчик, як у легендарної Джейн Біркін, або короткий чубчик.

Каскад – трендова зачіска цієї весни: дивіться фото

Варто зауважити, що всі перераховані зачіски мають безліч варіантів для вкладання. Залежно від того, як обіграти стрижку, можна створити образ у певному настрої. Головне – дотримуватися гармонії й не комбінувати різні стилі.