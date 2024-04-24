Лучшие стилисты поделились, какие именно прически будут актуальными этой весной. По словам парикмахеров звезд Голливуда, в 2024 году не стоит бояться экспериментов, а наоборот – надо адаптировать тенденции под себя.

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Подборка стильных и трендовых причесок

Прически с бантиками

Бант, как аксессуар для волос, стал трендовым в 2023 году и не теряет своей популярности и по сей день. Он дополняет образ, добавляя романтического настроения. К слову, такой аксессуар можно использовать на различных прическах: хвост, косы, полухвост, пучок и тому подобное.

Прическа с бантом: смотрите фото

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Многослойность

Прическа, как у Рэйчел Грин из сериала "Друзья" стала изрядно популярной. Даже сама Дженнифер Энистон вернулась к культовой стрижке. Поэтому голливудские стилисты утверждают, что этой весной многослойная стрижка со "ступеньками" спереди будет иметь трендовый и стильный вид.

Стрижка "ступеньки": смотрите фото

Текстура 70-х годов

Возвращаются тренды на прически не только из 90-х, но и из 70-х годов. Так, голливудские парикмахеры убеждены, что волнистая текстура волос, как в эпоху диско, снова становится актуальным. Более того, все больше женщин возвращаются к натуральным кудрям, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность.

Кудри в стиле 70-х годов: смотрите фото

Конский хвост с косой

Высокий конский хвост не является новой или необычной прической. Однако этой весной особенно стильным будет сочетание хвоста с заплетенной косой.

Высокий хвост с косой: смотрите фото

Old Money боб

Стиль Old Money в целом не теряет своей популярности, поэтому стрижка боб в такой эстетике будет выглядеть невероятно. Классическая прическа добавляет образу элегантности, а также подчеркивает и придает остроты чертам лица.

Боб в стиле old money: смотрите фото

Четкий боковой пробор

Четкий пробор всегда добавляет прическе эффектности. Однако в этом году весной будет трендовым именно боковой пробор.

Непринужденная элегантность волос, перекинутых через одно плечо, чрезвычайно женственная, одновременно выглядит мягкой. Этой весной мы увидим решительный толчок к боковым проборам, коротких стрижек, бобов, удлиненных фасонов и даже каскада,

– говорит один из ведущих голливудских парикмахеров.

Боковой пробор: смотрите фото

Средняя длина волос

По словам голливудских стилистов, средняя длина волос – одна из самых лучших стрижек. Она и не слишком короткая, и позволяет создавать разные образы.

Прическа со средней длиной волос: смотрите фото

Ореол

Обладательницы вьющихся волос могут сделать трендовую стрижку ореол. Стилисты отмечают, что она эффектно обрамляет лицо, позволит продемонстрировать красоту естественных кудрей и придаст образу романтических оттенков.

Стильная стрижка ореол: смотрите фото

Повязка для волос

Повязка для волос, как и бант, – трендовый аксессуар этой весны, который вернулся в моду из эпохи 80-х. С ним любая прическа имеет изысканный вид. Кроме того, с ней очень удобно, а также можно скрыть жирные корни волос.

Повязка для волос – трендовый аксессуар этой весны: смотрите фото

Пикси

Кажется, с годами пикси абсолютно не теряет своей актуальности, а лишь постоянно переосмысливается. Такая стрижка имеет множество вариации – от длины до техники укладки волос. Так, пикси с волнами или кудрями придаст образу романтичности, а резкая стрижка с четкими и резкими линиями – продемонстрирует смелый характер.

Пикси не теряет актуальности: смотрите фото

Каскад

Снова покоряет сердца модниц стрижка каскад. Стилисты отмечают, что такая стрижка является лучшим вариантом обновить образ. Так, можно сделать челку, как у легендарной Джейн Биркин, или короткую челку.

Каскад – трендовая прическа этой весной: смотрите фото

Стоит заметить, что все перечисленные прически имеют множество вариантов для укладки. В зависимости от того, как обыграть стрижку, можно создать образ в определенном настроении. Главное – соблюдать гармонию и не комбинировать разные стили.