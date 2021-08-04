Нутриціологиня Оля Усенко переконана, що людям буває важко почати правильно харчуватись не тільки через те, що вони не можуть відмовитись від певних продуктів. Складнощі виникають і через занадто широкий асортимент у магазинах, коли знайти продукт з хорошим складом і не спокуситись на смаколики – це цілий квест.
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Головні правила перед походом до магазину
Перед тим як іти до супермаркету, підготуйтесь до шопінгу. Ось кілька правил від експертки:
Складайте список
Планування допоможе зосередитись, зрозуміти, що саме вам потрібно і не накупити зайвого. Оля Усенко радить для зручності розбити продукти на категорії: "Овочі, фрукти, боби та зерна, горіхи й насіння, білки, заморожені продукти, замінники молочних і немолочних продуктів, напої, приправи".
Робіть акцент на продукти, які довго зберігаються
Щоб не ходити часто до магазинів, вдома завжди мають бути базові продукти. З них ви зможете приготувати повноцінну страву у будь-якій ситуації, навіть якщо немає свіжих продуктів.
- У коморі мають бути: крупи, бобові, макарони, горіхи, насіння, горіхові пасти, рослинні масла, сухофрукти, консерви з риби, бобових, кукурудзи і горошку, шоколад тощо.
- У морозилці легко можна зберігати: м'ясо, птицю, рибу, готовий фарш, морепродукти, заморожені овочі, фрукти та навіть хліб, якщо ви не їсте його багато.
Переконайтесь, що вдома багато продуктів, які довго зберігаються / Фото Unsplash
Що робити в магазині
Вдома ми з усім розібрались. А як поводитись у магазині, щоб не накидати до корзини зайвого? Нутриціологиня зазначає: "Наші магазини не підтримують здоровий спосіб життя і зазвичай все правильні продукти необхідно вишукувати всередині полиць, тому розгубитися може кожен". Тому вона дає такі прості поради:
- Йти по магазину лише за списком
- Не "вестись" лише на яскраві упаковки
- Завжди читати список інгредієнтів
- Купувати в основному цільні, багаті поживними речовинами продукти
- Дотримуватися свого плану та уникати імпульсивних покупок