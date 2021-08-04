Нутриціологиня Оля Усенко переконана, що людям буває важко почати правильно харчуватись не тільки через те, що вони не можуть відмовитись від певних продуктів. Складнощі виникають і через занадто широкий асортимент у магазинах, коли знайти продукт з хорошим складом і не спокуситись на смаколики – це цілий квест.

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Головні правила перед походом до магазину

Перед тим як іти до супермаркету, підготуйтесь до шопінгу. Ось кілька правил від експертки:

Складайте список

Планування допоможе зосередитись, зрозуміти, що саме вам потрібно і не накупити зайвого. Оля Усенко радить для зручності розбити продукти на категорії: "Овочі, фрукти, боби та зерна, горіхи й насіння, білки, заморожені продукти, замінники молочних і немолочних продуктів, напої, приправи".

Робіть акцент на продукти, які довго зберігаються

Щоб не ходити часто до магазинів, вдома завжди мають бути базові продукти. З них ви зможете приготувати повноцінну страву у будь-якій ситуації, навіть якщо немає свіжих продуктів.

У коморі мають бути: крупи, бобові, макарони, горіхи, насіння, горіхові пасти, рослинні масла, сухофрукти, консерви з риби, бобових, кукурудзи і горошку, шоколад тощо.

крупи, бобові, макарони, горіхи, насіння, горіхові пасти, рослинні масла, сухофрукти, консерви з риби, бобових, кукурудзи і горошку, шоколад тощо. У морозилці легко можна зберігати: м'ясо, птицю, рибу, готовий фарш, морепродукти, заморожені овочі, фрукти та навіть хліб, якщо ви не їсте його багато.

Переконайтесь, що вдома багато продуктів, які довго зберігаються / Фото Unsplash

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Що робити в магазині

Вдома ми з усім розібрались. А як поводитись у магазині, щоб не накидати до корзини зайвого? Нутриціологиня зазначає: "Наші магазини не підтримують здоровий спосіб життя і зазвичай все правильні продукти необхідно вишукувати всередині полиць, тому розгубитися може кожен". Тому вона дає такі прості поради: