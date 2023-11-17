Робочий простір, який пара привідкрила для сторонніх очей, містить чудовий стіл ручної роботи, стільці кольору слонової кістки, кашемірову ковдру, кілька журнальних столиків, а також приголомшливий камін, коричневий тканий килим і багато природного світла. 24 канал уважно дослідив зображення помешкання подружжя та ділиться порадами, які допоможуть облаштувати кімнату у їхньому стилі.

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Світлі стіни

На відео та фото, якими ділиться подружжя, можна помітити світлі кольори стін, як-от білий в офісі чи бежевий у вітальні. Тож, для того, щоб облаштувати кімнату в стилі представників королівської сім’ї, перш за все, варто пофарбувати її у пастельні та неяскраві барви.

Масивний робочий стіл

Головним акцентом робочого кабінету Меган та Гаррі є великий робочий стіл. Для себе пара обрала виріб ручної роботи від Pottery Barn із соснового дерева. Якщо площі помешкання дозволяють це зробити, встановіть громіздкий стіл. Це максимально наблизить вашу кімнату до дизайну королівського подружжя.

Як виглядає робочий кабінет принца Гаррі та Меган Маркл: дивіться відео

Камін

Важко оминути увагою кам'яний камін, що розташувався за робочим столом офісу. Цей елемент додає особливого затишку кімнаті. Якщо у вашому помешканні є можливість облаштувати подібний камін чи встановити його електричний аналог, це не тільки зробить простір подібним до кімнати Гаррі та Меган, а й подарує вам тепло та відчуття спокою від споглядання вогню.

Камін додасть затишку кімнаті / Сайт ініціативи "40×40"

Великі рослини

Великі кімнатні рослини можна помітити на багатьох кадрах з будинку пари. Це додає їхньому помешканню доглянутості, колориту та яскравих акцентів на фоні переважно світлих кімнат. Відтак, рослини — мастхев для кімнати у стилі Гаррі та Меган.

Кімнатні рослини розташовані у різних куточках помешкання Гаррі та Меган / Ютуб

Смугасті подушки й світлий диван

Світлі кольори — це родзинка дизайну у помешканні пари. Меблі вони також обирають у подібних тонах. Зокрема, диван у вітальні подружжя має світло-сірий нейтральний відтінок. Однак, це не робить простір нудним та однотонним, адже смугасті подушки ідеально виконують свою акцентну функцію.

Подушки роблять кімнату яскравішою та цікавішою / Ютуб

Облаштовуючи кімнати у стилі пари, варто звернути уваги на цей лайфхак, обираючи світлі меблі та доповнюючи їх яскравим текстилем.