Обираючи червону помаду, необхідно враховувати тон шкіри. Як правильно підібрати – далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Як ідеально підібрати нюдовий відтінок помади: простий лайфхак

Який червоний відтінок обрати

Який вигляд матиме червона помада на вустах, залежить від кольору шкіри, кольору волосся, загального стилю. Усі відтінки помади можна умовно поділити на холодні та теплі. Відповідно, власницям холодного підтону шкіри варто обирати холодні відтінки, а власницям теплого – теплі.

До прикладу, якщо дівчина або жінка з холодним підтоном шкіри обере теплі відтінки помади, то вона візуально буде робити зуби жовтішими. Окрім того, така помада може додавати віку й абсолютно не пасуватиме. Правильно підібраний холодний відтінок буде візуально висвітлювати зуби й допоможе створити гарний елегантний образ.

Візажист на прикладі показала, як підібрати відтінок червоної помади: дивіться відео

Так, жінкам зі світлою шкірою варто надати перевагу ягідним відтінкам помади – журавлина, малина, брусниця. Власницям нейтрального підтону шкіри варто надати перевагу класичному насиченому червоному, томатному та відтінкам матового червоного. Жінкам зі смаглявою шкірою варто звернути увагу на ефектні відтінки вишні, червоного вина чи бордо.

Якщо зважати на колір волосся, то блондинкам і шатенкам пасуватимуть яскраві відтінки червоного, такі як фуксія або червоне вино. Рудоволосим допоможуть створити ефектний образ червоно-рожеві або амарантові відтінки.

