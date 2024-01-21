Обираючи помаду, необхідно враховувати кольоротип, відтінок шкіри та очей. Однак існує метод, який допоможе ідеально підібрати відтінок, інформує 24 Канал.

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Як підібрати ідеальний відтінок

Купуючи помаду в магазині, кожен може скористатися тестером. Однак і в таких випадках не завжди вдається ідеально підібрати відтінок.

Існує простий метод, як можна підібрати нюдовий відтінок помади. До слова, цією порадою користувалися жінки ще у 1950-і роки, коли протестувати помаду не було можливості. Так, необхідно стиснути палець і його колір буде відповідником відтінку помади.

Притиснувши палець, можна підібрати ідеальний відтінок: дивіться відео

Цей лайфхак неодноразово перевірили різні б'юті-блогери та візажисти. Ясна річ, не завжди вдається з першої спроби підібрати відтінок, однак у більшості випадків – помада ідеально пасуватиме і підкреслюватиме красу.

Блогерка перевірила, чи працює метод: дивіться відео

Деякі блогери також радять відразу наносити помаду, блиск або олівець відразу на палець, який будуть притискати. У такий спосіб підібрати відтінок буде ще простіше, адже притиснувши палець з помадою на ньому, можна відразу зрозуміти, чи пасує відтінок.

Блогерка наносить помаду відразу на палець: дивіться відео