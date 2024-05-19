10 ідей старомодних хобі, які варто спробувати, якщо ви відчуваєте цифрове перевантаження

Цифрове перевантаження – це реальна проблема, з якою легко стикнутися у сучасному світі. Однак впоратися з нею і розвантажити мозок – цілком реально.

Для цього на допомогу приходять так звані "бабусині хобі", тобто діяльність, яка передбачає мінімум цифрової взаємодії та максимум роботи руками. Що варто спробувати, аби зменшити вигорання, розповідаємо далі.

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Малювання за номерами

Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу олівцям, фломастерам або фарбам, для кожного знайдеться набір для малювання за номерами. Якщо вам подобається процес створення творів мистецтва, але ви не хочете думати про дизайн зображення чи вибір колірної схеми, це хобі – чудовий вибір.

Кросворди

Головоломки зі словами – недооцінена розвага, яка насправді є дуже корисною для вашого мозку. Тим більше журнали, повні судоку та кросвордів, дуже дешеві, тож це просте та доступне хобі.

В'язання гачком

В’язання гачком є найпростішим видом рукоділля. Усе, що вам потрібно, це кілька котушок пряжі та гачків для в’язання, залежно від того, що ви хочете зробити. Навчитися це робити також можна самостійно, дотримуючись відеоуроків або обираючи набір з усіма витратними матеріалами та інструкціями, які вам знадобляться.

В’язати можна різні речі: дивіться фото

Бісероплетіння або виготовлення прикрас

З бісеру та інших матеріалів можна виготовляти безліч різних прикрас вручну. Обшукайте місцеві магазини рукоділля та комісійні магазини, щоб знайти намистини, підвіски та ланцюжки, які відповідають вашому стилю, або почніть із простого, придбавши набір для виготовлення прикрас.

Вишивка

Останнім часом це ностальгічне хобі повертається в моду. Існує безліч різних способів потренуватися у вишиванні – від шиття на п’яльці до фріхенду на одязі. Якщо ви новачок, найкраще починати з наборів – вони дуже прості та мають усе необхідне.

Виготовлення свічок

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Навіщо платити більше, щоб створити одну свічку в майстерні, якщо ви можете зробити цілий набір вдома за ту саму ціну? Віск для свічок, ґноти та ефірні олії є недорогими продуктами, і ви можете легко використати порожні банки як контейнери для ваших виробів, щоб цікаво та приємно провести час.

Свічки можна робити власноруч: дивіться фото

Садівництво

Незалежно від того, чи хочете ви створити квітник, виростити власні овочі чи завести кімнатний трав’яний сад, є багато способів займатися садівництвом та доглядати за рослинами. Якщо у вас немає досвіду у цьому, подумайте про те, щоб почати з однієї рослини, щоб освоїти це хобі.

Консервування

Консервування на водяній бані – це простий спосіб маринування фруктів і овочів. Все, що вам потрібно для початку, – це набір скляних банок, велика каструля з кришкою, закрутка і бажані інгредієнти. Знайдіть рецепти, які вам подобаються, та сміливо слідуйте інструкціям.

Виготовлення листівок

Немає нічого більш особливого, ніж отримати листівку, написану від руки, тому уявіть, яким чудовим подарунком для ваших близьких буде листівка, повністю виготовлена ​​вручну. Ви, звичайно, можете придбати набір для виготовлення листівок, який містить усе, що вам потрібно, але якщо хочете ще більше персоналізувати свої творіння, створіть власні матеріали.

Ідея листівки: дивіться фото

Пазли

Пазли існують з майже будь-якою тематикою – від попкультури, мистецтва, природи й до зображення тварин. Вони можуть бути справді цікавим та досить складним хобі, залежно від того, скільки частин містить пазл, однак одне лишається незмінним – вони точно дозволять розвантажити мозок.