Для этого на помощь приходят так называемые "бабушкины хобби", то есть деятельность, которая предусматривает минимум цифрового взаимодействия и максимум работы руками. Что стоит попробовать, чтобы уменьшить выгорание, рассказываем далее.

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Рисование по номерам

Независимо от того, предпочитаете ли вы карандаши, фломастеры или краски, для каждого найдется набор для рисования по номерам. Если вам нравится процесс создания произведений искусства, но вы не хотите думать о дизайне изображения или выбор цветовой схемы, это хобби – отличный выбор.

Кроссворды

Головоломки со словами – недооцененное развлечение, которое на самом деле очень полезно для вашего мозга. Тем более журналы, полные судоку и кроссвордов, очень дешевые, поэтому это простое и доступное хобби.

Вязание крючком

Вязание крючком является самым простым видом рукоделия. Все, что вам нужно, это несколько катушек пряжи и крючков для вязания, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Научиться это делать можно самостоятельно, следуя видеоурокам или выбирая набор со всеми расходными материалами и инструкциями, которые вам понадобятся.

Вязать можно разные вещи: смотрите фото

Бисероплетение или изготовление украшений

Из бисера и других материалов можно изготавливать множество различных украшений вручную. Обыщите местные магазины рукоделия и комиссионные магазины, чтобы найти бусины, подвески и цепочки, которые соответствуют вашему стилю, или начните с простого, приобретя набор для изготовления украшений.

Вышивка

В последнее время это ностальгическое хобби возвращается в моду. Существует множество различных способов потренироваться в вышивании – от шитья на пяльцах до фрихенда на одежде. Если вы новичок, лучше всего начинать с наборов – они очень просты и имеют все необходимое.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Изготовление свечей

Зачем платить больше, чтобы создать одну свечу в мастерской, если вы можете сделать целый набор дома за ту же цену? Воск для свечей, фитили и эфирные масла являются недорогими продуктами, и вы можете легко использовать пустые банки как контейнеры для ваших изделий, чтобы интересно и приятно провести время.

Свечи можно делать собственноручно: смотрите фото

Садоводство

Независимо от того, хотите ли вы создать цветник, вырастить собственные овощи или завести комнатный травяной сад, есть много способов заниматься садоводством и ухаживать за растениями. Если у вас нет опыта в этом, подумайте о том, чтобы начать с одного растения, чтобы освоить это хобби.

Консервирование

Консервирование на водяной бане – это простой способ маринования фруктов и овощей. Все, что вам нужно для начала, – это набор стеклянных банок, большая кастрюля с крышкой, закрутка и желаемые ингредиенты. Найдите рецепты, которые вам нравятся, и смело следуйте инструкциям.

Изготовление открыток

Нет ничего более особенного, чем получить открытку, написанную от руки, поэтому представьте, каким замечательным подарком для ваших близких будет открытка, полностью изготовленная вручную. Вы, конечно, можете приобрести набор для изготовления открыток, который содержит все, что вам нужно, но если хотите еще больше персонализировать свои творения, создайте собственные материалы.

Идея открытки: смотрите фото

Пазлы

Пазлы существуют с почти любой тематикой – от поп-культуры, искусства, природы и до изображения животных. Они могут быть действительно интересным и достаточно сложным хобби, зависимости от того, сколько частей содержит пазл, однако одно остается неизменным – они точно позволят разгрузить мозг.