Як легко визначити свій кольоротип та ідеально підібрати відтінок макіяжу: секрет від візажистки
Навесні як ніколи хочеться додати кольори до своїх образів. Однак навіть тут важливо робити це обережно та надавати перевагу відтінкам, які пасуватимуть саме вашому типу зовнішності.
Як обрати свої тони в макіяжі, щоб виглядати бездоганно, ексклюзивно для Life 24 розповіла візажистка Ірина Легкобит.
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Як обрати свої кольори в макіяжі
Кожна людина має визначитися, який вона кольоротип, щоб знати, які відтінки пасують саме їй. Як пояснює Ірина Легкобит, існують 4 основні кольоротипи – зима, весна, літо та осінь.
Для того, щоб з'ясувати свій тип, є багато технік, однак найпростішим способом, який забезпечить базове розуміння, є визначення за венами. Уважно розгляньте їх на своєму зап’ястку при денному освітленні. Якщо переважає синява – ваш тип зовнішності холодний, а ось якщо є хоча б легкий відтінок зеленого – теплий.Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.
Літо, а також зима – це холодні кольоротипи. Відповідно, таким дівчатам підходять засоби більш холодного підтону. Якщо це тональний засіб, він може бути злегка сіруватим. Бронзер також має бути темно-коричним з більш холодним відтінком. Водночас рум'яна слід обирати рожевого кольору, а використовуючи тіні, надавати перевагу прохолодним тонам,
– пояснила візажистка.
Як виглядає макіяж для холодних кольоротипів: дивіться фото
Водночас для кольоротипів весни й осені Ірина Легкобит радить підбирати теплі відтінки. Наприклад, це може бути тональний засіб з більш рожевим або жовтуватим підтоном, бронзер з жовтим пігментом, який буде більш оранжевим, ніж коричневим. Такі засоби продукти краще відтінятимуть такі типи зовнішності.
Макіяж для теплих кольоротипів: дивіться фото
Що ж до рум'ян, то теплим кольоротипам краще обирати персикові, а не рожеві засоби. Це стосується і тіней. Найкраще підкреслити зовнішність зможуть золотисті пігменти, більш персикові відтінки, тобто кольори, які мають теплоту в собі.