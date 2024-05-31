Моделей пляжного вбрання так багато, що у цьому різноманітті можна й загубитися. Саме тому Life 24 разом з українським брендом білизни та купальників Anabel Arto розповідають, на які варіанти варто звернути увагу, як обрати для себе ідеальний виріб та як доглядати за новою річчю, аби вона служила якомога довше.

До теми Роздільний, монокіні чи суцільний: найкращі варіанти купальників для басейну

Якими бувають купальники

Загалом купальники можна поділити на дві великі групи:

роздільні, де трусики та бра продаються в комплекті;

суцільні (верхня і нижня частини з'єднані в одне ціле).

Купальники, що складаються з двох відокремлених частин, відкривають спину й живіт, що дозволяє отримати рівномірну засмагу. Вони також створюють безліч можливостей для комбінування різних варіантів низу та верху. Наприклад, можна підібрати закриті трусики-сліпи в поєднанні з бюстгальтером пуш-ап, щоб візуально збільшити об'єм грудей та зменшити сідниці. Водночас такі купальники мають і невелику недосконалість – вони не зможуть приховати недоліки в ділянці талії, адже роблять її відкритою.

Роздільний купальник / Фото Anabel Arto

Суцільні ж купальники залишають відкритими сонцю тільки руки, ноги й верхню частину тулуба. Така конструкція дозволяє візуально приховати деякі недосконалості фігури, однак рівномірно засмагнути в них не вийде. Загалом таке вбрання досить практичне завдяки щільному приляганню до тіла – під час активного проведення часу можна ні про що не хвилюватися.

До речі, в колекції Anabel Arto є суцільні купальники з повністю закритим верхом та довгими рукавами, які стануть ідеальним вибором для водних видів спорту та для тих людей, які тривалий час перебувають на сонці й максимально хочуть захистити свою шкіру.

Суцільний купальник / Фото Anabel Arto

Разом з тим можна виділити ще один особливий різновид купальника – монокіні. Це унікальна модель, у якій сполучними елементами між бюстгальтером і трусиками виступають стрічки чи вузькі смужки тканини. Такий варіант вбрання точно не можна назвати ані закритим купальником, ані роздільним. Це доволі оригінальні вироби, які можуть стати чудовим вибором для тих, хто хоче поєднати переваги обох видів купальників.

Трендовий купальник монокіні / Фото Anabel Arto

Як обрати ідеальний купальник

Ідеальний рецепт пляжного гардероба – це кілька купальників із різним ступенем відкритості. Це дозволить отримати рівномірну засмагу, мати кілька опцій для різноманітних активностей та створити безліч варіацій образів для відпочинку.

Обирати купальники важливо, насамперед враховуючи свої індивідуальні особливості.

Експерти українського бренду Anabel Arto радять для початку визначитися з типом купальника – це буде роздільна чи суцільна модель. Далі ж можна обирати тип бюста та трусиків, враховуючи характеристики фігури.

Під час вибору бюста власницям пишних форм можна звернути увагу на:

Закриті щільні чашки. Слід надавати перевагу бюстгальтерам, які добре облягають груди з усіх боків без здавлювання. Чашка може бути формованою, а також складатися з декількох зшитих між собою деталей. Такі моделі будуть зручними та гарно підтримуватимуть груди.

Наявність кісточок. Великі груди потребують хорошої підтримки і в цьому допоможе надійний каркас. Він захищає бюст від провисання, підіймає його та знімає зайве навантаження з хребта.

Широкі бретелі. Вони здатні зафіксувати груди в правильному положенні, не врізаючись в плечі. Такий вибір подарує комфорт і додасть впевненості.

Водночас дівчата з меншими формами можуть обирати будь-яке бра. Головне правило тут – створити стильний та гармонійний образ, що буде комфортним. Для цієї задачі чудово підійдуть такі бюсти:

Бандо. Загалом це смужка тканини, яка прикриває груди. Бюсти бандо можуть бути з бретелями й без, з кісточками й без них, а також з рюшами та драпіруванням, що стане гарним акцентом в образі.

Бралет. Такий ліф виглядає, як топ, і буде цілком комфортним.

Пуш-ап. Ці моделі призначені для візуального збільшення об’єму грудей, тож якщо є потреба зробити їх пишнішими – це ідеальний вибір.

Халтер. Він фіксується стрічками на шиї. Такі моделі збирають груди та підходять практично для всіх типів фігури.

Танк чи танкіні. Танк – це майка або топ. Більшість таких моделей мають чашки для бюста й добре підтримують груди. Натомість інший різновид цього типу – танкіні – має знизу продовження у вигляді маєчки або топа.

Є багато варіацій верху купальників / Фото Anabel Arto

Правильно підібране бра необхідно доповнити стильним низом. І трусики для купальників тут не розчаровують. Вони мають велику різноманітність форм та моделей:

Стрінги. Залишають відкритою більшу частину сідниць та найкраще підходять дівчатам із підтягнутими формами.

Бразиліана. Це досить комфортна модель, що закриває сідниці на 2/3. Передня частина виробу відкрита й складається з трикутного відрізка тканини. Широка ластовиця не врізається в тіло, забезпечуючи високий рівень зручності.

Тонг. Ззовні вони нагадують класичні стрінги, однак мають занижену посадку. Такі трусики стануть прикрасою для струнких високих дівчат із пружними сідницями.

Бікіні. Спереду бікіні мають вигляд невеликого трикутника, що злегка прикриває інтимну зону, а ззаду складаються лише з тонкої смужки тканини. Це вибір для найсміливіших.

Сліпи. Здатні закрити сідниці практично повністю. Ця модель вважається однією з найзручніших й підходить для будь-якої фігури.

Шортики. Дозволяють візуально зробити стегна ширшими, підіймають їх і надають об’єм. Існує чимало варіантів із завищеною талією, які підкреслять її вигин.

Свім-дрес. Це трусики, декоровані під спідничку. Є моделі, що облягають, або варіанти з рюшами. Такий низ купальника виглядатиме доволі грайливо.

Можна обрати різні варіанти трусиків до купальника / Фото Anabel Arto

Знайти усі ці моделі купальників, щоб обрати свій ідеальний виріб та почуватися впевнено і розкішно під час пляжного відпочинку, можна в Anabel Arto. Уся продукція бренду створена з якісних матеріалів та з урахуванням модних тенденцій і вподобань жінок.

Кожна зможе підібрати тут стильний купальник, що відповідатиме індивідуальним смакам, вдало підкреслить фігуру та приховає недоліки, буде комфортним і стане вірним супутником для відпочинку біля води не на один рік.

Який колір купальника буде найкращим вибором

Відтінок купальника не менш важливий, ніж його модель. Влучний та трендовий колір, що пасуватиме власниці, може зробити її справжньою зіркою пляжу.

Під час вибору варто звернути увагу на модні відтінки 2024 року. Цьогоріч тренди охоплюють як яскраві, так і більш пастельні кольори, відображаючи різноманіття стилів та уподобань.

До прикладу, фуксія та гарячий рожевий – ідеальні трендові кольори, які підійдуть тим, хто хоче виділитися на пляжі. Ці відтінки символізують впевненість та енергію.

Водночас модний фіолетовий у всіх його варіаціях – від лаванди до глибокого сливового – додасть образу нотку розкоші та свіжості.

Помаранчевий та зелений також повернулися в моду. Рекомендуємо звернути увагу на яскраві та свіжі відтінки. Зокрема, cyber lime є одним із 10 найпопулярніших колірних тенденцій 2024 року. Яскравий, майже неоновий, він заряджає енергією тіло та розум.

Разом з тим не покидають модні тренди й пастельні відтінки. Так, ліловий, небесно-голубий, а також персиковий – це цьогоріч основні витончені та романтичні кольори. Вони допомагають створити спокійний образ, символізуючи тепло і жіночність.

Крім того, залишаються актуальними класичні та нейтральні кольори. Серед них найбільш трендовим є чорний, що ніколи не виходить з моди, та коричневий. Від світло-бежевого до глибокого шоколадного – за останні декілька сезонів різні відтінки коричневого стали неабиякою зіркою у світі краси, наділивши образи елегантністю та стриманою розкішшю.

До речі, обираючи колір купальника, зупинятися на одному не обов'язково. Зручним та трендовим рішенням буде двосторонній купальник, що займає мінімум місця, але створює велике різноманіття образів завдяки поєднанню кількох кольорів.

Універсальні кольори купальників завжди будуть у тренді / Фото Anabel Arto

Як правильно доглядати за купальниками

Догляд за купальником дуже схожий до того, як і за будь-якою іншою білизною. Перед початком використання слід уважно вивчити етикетку, де вказані рекомендації щодо експлуатації. Дотримуватися їх вкрай важливо, щоб виріб прослужив якомога довше та не втратив своєї краси.

Крім того, варто уникати потрапляння хімічних речовин, відбілювачів, масел, засобів від засмаги на купальник, а металеві декоративні елементи при купанні слід знімати.

Також не можна залишати мокрий виріб на довгий час у згорнутому вигляді в поліетиленовому пакеті. Після купання в морі його треба прополоскати під проточною водою.

Разом з тим для купальників найкращим вважають саме ручне прання в воді кімнатної температури з м'якими мийними засобами без відбілювачів та сильного тертя. Рекомендується навіть сильно не відтискати виріб, щоб не пошкодити делікатне полотно. Сушити ж купальник найкраще у затінку, знявши декоративні елементи.