Моделей пляжного наряда так много, что в этом многообразии можно и потеряться. Именно поэтому Life 24 вместе с украинским брендом белья и купальников Anabel Arto рассказывают, на какие варианты стоит обратить внимание, как выбрать для себя идеальное изделие и как ухаживать за новой вещью, чтобы она служила как можно дольше.

К теме Раздельный, монокини или сплошной: лучшие варианты купальников для бассейна

Какими бывают купальники

В общем купальники можно разделить на две большие группы:

раздельные, где трусики и бра продаются в комплекте;

сплошные (верхняя и нижняя части соединены в одно целое).

Купальники, состоящие из двух обособленных частей, открывают спину и живот, что позволяет получить равномерный загар. Они также создают множество возможностей для комбинирования различных вариантов низа и верха. Например, можно подобрать закрытые трусики-слипы в сочетании с бюстгальтером пуш-ап, чтобы визуально увеличить объем груди и уменьшить ягодицы. В то же время такие купальники имеют и небольшое несовершенство – они не смогут скрыть недостатки в области талии, ведь делают ее открытой.

Раздельный купальник / Фото Anabel Arto

Сплошные же купальники оставляют открытыми солнцу только руки, ноги и верхнюю часть туловища. Такая конструкция позволяет визуально скрыть некоторые несовершенства фигуры, однако равномерно загореть в них не получится. В целом такой наряд достаточно практичный благодаря плотному прилеганию к телу – во время активного времяпрепровождения можно ни о чем не волноваться.

Кстати, в коллекции Anabel Arto есть сплошные купальники с полностью закрытым верхом и длинными рукавами, которые станут идеальным выбором для водных видов спорта и для тех людей, которые длительное время находятся на солнце и максимально хотят защитить свою кожу.

Сплошной купальник / Фото Anabel Arto

Вместе с тем можно выделить еще одну особую разновидность купальника – монокини. Это уникальная модель, в которой соединительными элементами между бюстгальтером и трусиками выступают ленты или узкие полоски ткани. Такой вариант наряда точно нельзя назвать ни закрытым купальником, ни раздельным. Это довольно оригинальные изделия, которые могут стать отличным выбором для тех, кто хочет совместить преимущества обоих видов купальников.

Трендовый купальник монокини / Фото Anabel Arto

Как выбрать идеальный купальник

Идеальный рецепт пляжного гардероба – это несколько купальников с разной степенью открытости. Это позволит получить равномерный загар, иметь несколько опций для различных активностей и создать множество вариаций образов для отдыха.

Выбирать купальники важно, прежде всего учитывая свои индивидуальные особенности.

Эксперты украинского бренда Anabel Arto советуют для начала определиться с типом купальника – это будет раздельная или сплошная модель. Далее же можно выбирать тип бюста и трусиков, учитывая характеристики фигуры.

При выборе бюста обладательницам пышных форм можно обратить внимание на:

Закрытые плотные чашки. Следует отдавать предпочтение бюстгальтерам, которые хорошо облегают грудь со всех сторон без сдавливания. Чашка может быть формованной, а также состоять из нескольких сшитых между собой деталей. Такие модели будут удобными и хорошо поддерживать грудь.

Наличие косточек. Большая грудь нуждается в хорошей поддержке и в этом поможет надежный каркас. Он защищает бюст от провисания, поднимает его и снимает лишнюю нагрузку с позвоночника.

Широкие бретели. Они способны зафиксировать грудь в правильном положении, не врезаясь в плечи. Такой выбор подарит комфорт и придаст уверенности.

В то же время девушки с меньшими формами могут выбирать любое бра. Главное правило здесь – создать стильный и гармоничный образ, что будет комфортным. Для этой задачи прекрасно подойдут такие бюсты:

Бандо. В общем это полоска ткани, которая прикрывает грудь. Бюсты бандо могут быть с бретелями и без, с косточками и без них, а также с рюшами и драпировкой, что станет хорошим акцентом в образе.

Бралетт. Такой лиф выглядит, как топ, и будет вполне комфортным.

Пуш-ап. Эти модели предназначены для визуального увеличения объема груди, поэтому если есть необходимость сделать их пышнее – это идеальный выбор.

Халтер. Он фиксируется лентами на шее. Такие модели собирают грудь и подходят практически для всех типов фигуры.

Танк или танкини. Танк – это майка или топ. Большинство таких моделей имеют чашки для бюста и хорошо поддерживают грудь. Зато другая разновидность этого типа – танкини – имеет снизу продолжение в виде маечки или топа.

Есть много вариаций верха купальников / Фото Anabel Arto

Правильно подобранное бра необходимо дополнить стильным низом. И трусики для купальников здесь не разочаровывают. Они имеют большое разнообразие форм и моделей:

Стринги. Оставляют открытой большую часть ягодиц и лучше всего подходят девушкам с подтянутыми формами.

Бразилиана. Это достаточно комфортная модель, закрывающая ягодицы на 2/3. Передняя часть изделия открыта и состоит из треугольного отрезка ткани. Широкая ластовица не врезается в тело, обеспечивая высокий уровень удобства.

Тонги. Внешне они напоминают классические стринги, однако имеют заниженную посадку. Такие трусики станут украшением для стройных высоких девушек с упругими ягодицами.

Бикини. Спереди бикини имеют вид небольшого треугольника, слегка прикрывающего интимную зону, а сзади состоят лишь из тонкой полоски ткани. Это выбор для самых смелых.

Слипы. Способны закрыть ягодицы практически полностью. Эта модель считается одной из самых удобных и подходит для любой фигуры.

Шортики. Позволяют визуально сделать бедра шире, приподнимают их и придают объем. Существует немало вариантов с завышенной талией, которые подчеркнут ее изгиб.

Свим-дресс. Это трусики, декорированные под юбочку. Есть модели, облегающие, или варианты с рюшами. Такой низ купальника будет выглядеть довольно игриво.

Можно выбрать различные варианты трусиков к купальнику / Фото Anabel Arto

Найти все эти модели купальников, чтобы выбрать свое идеальное изделие и чувствовать себя уверенно и роскошно во время пляжного отдыха, можно в Anabel Arto. Вся продукция бренда создана из качественных материалов и с учетом модных тенденций и предпочтений женщин.

Каждая сможет подобрать здесь стильный купальник, что будет отвечать индивидуальным вкусам, удачно подчеркнет фигуру и скроет недостатки, будет комфортным и станет верным спутником для отдыха у воды не на один год.

Какой цвет купальника будет лучшим выбором

Оттенок купальника не менее важен, чем его модель. Точный и трендовый цвет, что подойдет владелице, может сделать ее настоящей звездой пляжа.

При выборе стоит обратить внимание на модные оттенки 2024 года. В этом году тренды охватывают как яркие, так и более пастельные цвета, отражая многообразие стилей и предпочтений.

К примеру, фуксия и горячий розовый – идеальные трендовые цвета, которые подойдут тем, кто хочет выделиться на пляже. Эти оттенки символизируют уверенность и энергию.

В то же время модный фиолетовый во всех его вариациях – от лаванды до глубокого сливового – придаст образу нотку роскоши и свежести.

Оранжевый и зеленый также вернулись в моду. Рекомендуем обратить внимание на яркие и свежие оттенки. В частности, cyber lime является одним из 10 самых популярных цветовых тенденций 2024 года. Яркий, почти неоновый, он заряжает энергией тело и разум.

Вместе с тем не покидают модные тренды и пастельные оттенки. Так, лиловый, небесно-голубой, а также персиковый – это в этом году основные изящные и романтические цвета. Они помогают создать спокойный образ, символизируя тепло и женственность.

Кроме того, остаются актуальными классические и нейтральные цвета. Среди них наиболее трендовым является черный, что никогда не выходит из моды, и коричневый. От светло-бежевого до глубокого шоколадного – за последние несколько сезонов различные оттенки коричневого стали большой звездой в мире красоты, наделив образы элегантностью и сдержанной роскошью.

Кстати, выбирая цвет купальника, останавливаться на одном не обязательно. Удобным и трендовым решением будет двусторонний купальник, что занимает минимум места, но создает большое разнообразие образов благодаря сочетанию нескольких цветов.

Универсальные цвета купальников всегда будут в тренде / Фото Anabel Arto

Как правильно ухаживать за купальниками

Уход за купальником очень похож на тот, как и за любым другим бельем. Перед началом использования следует внимательно изучить этикетку, где указаны рекомендации по эксплуатации. Соблюдать их крайне важно, чтобы изделие прослужило как можно дольше и не потеряло своей красоты.

Кроме того, стоит избегать попадания химических веществ, отбеливателей, масел, средств от загара на купальник, а металлические декоративные элементы при купании следует снимать.

Также нельзя оставлять мокрое изделие на долгое время в свернутом виде в полиэтиленовом пакете. После купания в море его надо прополоскать под проточной водой.

Вместе с тем для купальников лучшим считают именно ручную стирку в воде комнатной температуры с мягкими моющими средствами без отбеливателей и сильного трения. Рекомендуется даже сильно не отжимать изделие, чтобы не повредить деликатное полотно. Сушить же купальник лучше всего в тени, сняв декоративные элементы.