Яке каміння підійде під різний колір очей і підкреслить природну красу кожної, розповідаємо далі.

До теми Трендовий весняний манікюр: 5 ідей шикарних дизайнів

Блакитні очі

Блакитні очі мають особливу ніжність і загадковість. Для того, щоб їх зробити ще яскравішими, варто звернути увагу на камені, що контрастують із цим відтінком. Срібні або чорні відтінки, такі як чорний опал, місячний камінь або содаліт, можуть надати вашому образу загадковості та глибини. Ці камені доповнять м'який блакитний колір очей, роблячи його більш насиченим і яскравим.

Горіхові очі

Горіхові очі мають теплий і привабливий відтінок, який можна підкреслити за допомогою бірюзових або аквамаринових каменів. Такі сережки допоможуть виділити жовтуваті плями в очах і додати особливого сяйва вашому образу. Танзаніт, аметист або рожевий турмалін також прекрасно доповнять горіховий колір очей, роблячи його більш виразним.

Сережки вдало підкреслюють природну красу очей / Фото Freepik

Карі очі

Карі очі можуть стати ще привабливішими з використанням аметисту або нефриту. Ці камені додадуть вашому вигляду загадковості й шарму, завдяки контрасту з теплим відтінком очей. Також варто звернути увагу на зеленуваті камені, такі як агат, малахіт або бірюза, які підкреслять природний блиск карих очей.

Зелені очі

Зелені очі – це справжній подарунок природи, і для того, щоб їх підкреслити й зробити ще більш привабливими, можна використовувати сережки з жовтого золота або стерлінгового срібла. Рубіни також є ідеальним вибором, адже їхній червоний відтінок чудово контрастує із зеленими очима, надаючи їм додаткового сяйва і загадковості.