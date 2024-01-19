Як обрати найкращий колір рум’ян під тон шкіри, щоб створити максимально натуральний та природний макіяж, розповідаємо далі.

Також цікаво Як правильно наносити хайлайтер: поради для бездоганного вигляду

Визначте свій тон шкіри

Подібно до того, як ми враховуємо свій колір обличчя, коли вибираємо тональний крем, або колір очей, коли шукаємо тіні для повік, важливо враховувати тон шкіри, вибираючи рум’яна.

Під час вибору правильного кольору рум’ян слід враховувати колір обличчя, а також те, теплий чи холодний підтон ви маєте. Що стосується світліших тонів шкіри, краще вибирати такі кольори, як світло-рожеві та пастельні. Будь-який глибокий і насичений колір, як-от темна ягода, чудово підійде для темної шкіри. Для середнього ж тону шкіри, залежно від підтону, я раджу персиковий і рожевий,

– пояснює візажистка Елейна Бадро.

Вона додає, що теплі тони шкіри виграють від використання більш насичених кольорів, тоді як персикові рум'яна, рожеві та навіть бузкові відтінки краще лягатимуть на оливкову шкіру. Для холодних підтонів вона рекомендує використовувати холодні рум’яна, зокрема деякі рожеві, ягідні та сливові.

Обирайте рум'яна під макіяж губ

Для нейтрального вигляду найкращим рішенням є вибір рум'ян під колір губної помади.

Коли ви обираєте тон рум’ян, який доповнюватиме ваш макіяж, найприємніший відтінок часто знаходиться в межах того самого тону, який ви вибрали для губ. Думайте монохромно, і ви ніколи не помилитеся. Наприклад, якщо ви носите червоні або рожеві губи, виберіть рожеві рум’яна, щоб об’єднати образ,

– зауважує знаменитий візажист Ніл Янг.

Він додає, що незалежно від того, який у вас тон шкіри, будь-який колір обличчя містить певний рівень червоного пігменту, тому рум’яна з рожевим відтінком завжди будуть гарним рішенням. Іншими словами: якщо сумніваєтеся, беріть рожеві.

Враховуйте свій загальний образ

Дотримуючись загальних принципів, викладених вище, безперечно має сенс також обирати рум’яна, які підходять до загального образу.

Коли я готую чиєсь обличчя до макіяжу, я витрачаю час на те, щоб обміркувати, які компоненти макіяжу будуть складати образ. Рум’яна мають силу формувати обличчя, додаючи об’єм там, де це необхідно, а також структуру,

– пояснює Ніл Янг.

Наприклад, якщо ви любите кокетливу атмосферу, вибирайте полунично-рожевий колір. Якщо ж більше схиляєтеся до справжнього вінтажного образу 90-х, тоді підійдуть лілові або коричневі тони засобу. Вся справа в історії, яку ви намагаєтеся розповісти своїм образом.