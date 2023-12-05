Існує декілька важливих параметрів, які покажуть, наскільки здоровим є дерево та чи збереже воно яскравість і пишність протягом свят. Саме на ці нюанси звертають увагу спеціалісти.

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Аромат хвої

Кожне дерево має свій запах, але виразний і свіжий аромат вказує на те, що дерево є здоровим. Не купуйте ялину або сосну, які мають затхлий запах із відтінком цвілі. Це вказує на те, що вже почався процес розкладання.

Порядок розташування гілок

Гілки мають бути розташовані рівномірно. Це свідчить про те, що за деревом правильно та старанно доглядали. Оголені ділянки з нерозвиненими гілками вказують на те, що у дерева стрес, і є ризики, що воно не протримається до Нового року.

Міцний стовбур

Стовбур у дерева – це основа всього. Він має бути міцним. Це обов'язкова ознака здорової ялинки, яка вказує на те, що дерево отримало правильний догляд і розвинене нормально.

Колір хвої

Ялинкові голки повинні мати максимально яскравий і зелений колір.

Стан голок

Проведіть руками по гілках і зверніть увагу на голки хвої. Вони мають бути гнучкими. Річ у тім, що жорсткі голки швидко осиплються.

Умови зберігання

Зверніть увагу на те, як зберігається ялинка. Важливо, щоб під час продажу дерева зберігали в частково затіненому місці. Так період адаптації, коли ялинку буде встановлено в приміщенні, пройде набагато легше.