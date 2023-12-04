Існує багато різних простих способів, які наповнять оселю затишком. 24 Канал пропонує ідеї зимових прикрас для дому, які легко зробити своїми руками з підручних матеріалів.

Також цікаво Знадобиться лише одна річ: як оригінально прикрасити ялинку цієї зими

Різдвяний вінок

Такі вінки бувають абсолютно різними. Зробити прикрасу самому та задекорувати дуже просто. Її можна виготовити з шишок, гілок ялини чи іншого дерева, зі стрічок, мішури.

Вінок не обов'язково робити з ялинкових гілок / Фото Pexels

Прикрасити вінком можна вхідні двері, стіну в будинку або навіть обідній стіл, адже його не обов'язково десь вішати, а можна просто покласти.

Композицію з вінком можна доповнити свічками / Фото Pexels

Прикраси з природних матеріалів

Шишки, кориця, сушені цитруси, горіхи – усе це може стати основою вашого декору. З цих матеріалів можна зробити як прикраси для ялинки чи будинку, так і просто покласти їх до вази чи кошика, формуючи композицію.

Як зробити декор з шишок: дивіться відео

До речі, зробити оригінальний декор для домівки цієї зими можуть допомогти апельсини. Готова прикраса з них виглядатиме, як гірлянда з нанизаними на нитку грибами.

Свічки домашнього виробництва

Зиму складно уявити без м'якого та теплого світла свічок. Однак їх можна використовувати не тільки з практичної точки зору, а і як декор.

Горіхи, шишки та гілки хвої створять гарну композицію разом / Фото Pexels

Зробити свічки вдома доволі легко. Для цього навіть не доведеться майже нічого купляти – можна використати залишки воску з інших свічок та обрати цікаву чашку, баночку чи тарілку з тих, що вже є вдома.

Також готові вироби можна святково прикрасити: додати шишки, стрічки, ялинкові гілочки або оформити композицію зі свічок та іншого декору.

Як зробити свічку своїми руками: дивіться відео

Якщо ж є бажання створити оригінальний та по-особливому зимовий декор, можна використати кору дерева для прикрашання посудини. Як зробити таку свічку, 24 Канал розповідає за посиланням.

Паперові та не тільки сніжинки

Багато хто у дитинстві вирізав паперові сніжинки. Проте можна не зупинятися на класичному способі створення цих прикрас, а зробити витинанки об'ємними чи з незвичним візерунком.

Як зробити об'ємні паперові сніжинки: дивіться відео

Крім того, не слід обмежуватися лише папером. Сніжинки також можна зробити й з інших матеріалів: картону, пластикових пляшок чи навіть ватних паличок. Як виготовити прикрасу за допомогою останніх, розповідаємо тут.

Декор з винних корків

За рік у майже кожному господарстві можуть назбиратися корки від вина. З'єднавши клеєм та прикрасивши різними деталями, з них можна зробити ялинки.

Як зробити ялинку з корків: дивіться відео

Крім того, з цього матеріалу також доволі легко виготовити ялинкові прикраси, гірлянду чи навіть різдвяний вінок.