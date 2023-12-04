Існує багато різних простих способів, які наповнять оселю затишком. 24 Канал пропонує ідеї зимових прикрас для дому, які легко зробити своїми руками з підручних матеріалів.
Також цікаво Знадобиться лише одна річ: як оригінально прикрасити ялинку цієї зими
Різдвяний вінок
Такі вінки бувають абсолютно різними. Зробити прикрасу самому та задекорувати дуже просто. Її можна виготовити з шишок, гілок ялини чи іншого дерева, зі стрічок, мішури.
Вінок не обов'язково робити з ялинкових гілок / Фото Pexels
Прикрасити вінком можна вхідні двері, стіну в будинку або навіть обідній стіл, адже його не обов'язково десь вішати, а можна просто покласти.
Композицію з вінком можна доповнити свічками / Фото Pexels
Прикраси з природних матеріалів
Шишки, кориця, сушені цитруси, горіхи – усе це може стати основою вашого декору. З цих матеріалів можна зробити як прикраси для ялинки чи будинку, так і просто покласти їх до вази чи кошика, формуючи композицію.
Як зробити декор з шишок: дивіться відео
До речі, зробити оригінальний декор для домівки цієї зими можуть допомогти апельсини. Готова прикраса з них виглядатиме, як гірлянда з нанизаними на нитку грибами.
Свічки домашнього виробництва
Зиму складно уявити без м'якого та теплого світла свічок. Однак їх можна використовувати не тільки з практичної точки зору, а і як декор.
Горіхи, шишки та гілки хвої створять гарну композицію разом / Фото Pexels
Зробити свічки вдома доволі легко. Для цього навіть не доведеться майже нічого купляти – можна використати залишки воску з інших свічок та обрати цікаву чашку, баночку чи тарілку з тих, що вже є вдома.
Також готові вироби можна святково прикрасити: додати шишки, стрічки, ялинкові гілочки або оформити композицію зі свічок та іншого декору.
Як зробити свічку своїми руками: дивіться відео
Якщо ж є бажання створити оригінальний та по-особливому зимовий декор, можна використати кору дерева для прикрашання посудини. Як зробити таку свічку, 24 Канал розповідає за посиланням.
Паперові та не тільки сніжинки
Багато хто у дитинстві вирізав паперові сніжинки. Проте можна не зупинятися на класичному способі створення цих прикрас, а зробити витинанки об'ємними чи з незвичним візерунком.
Як зробити об'ємні паперові сніжинки: дивіться відео
Крім того, не слід обмежуватися лише папером. Сніжинки також можна зробити й з інших матеріалів: картону, пластикових пляшок чи навіть ватних паличок. Як виготовити прикрасу за допомогою останніх, розповідаємо тут.
Декор з винних корків
За рік у майже кожному господарстві можуть назбиратися корки від вина. З'єднавши клеєм та прикрасивши різними деталями, з них можна зробити ялинки.
Як зробити ялинку з корків: дивіться відео
Крім того, з цього матеріалу також доволі легко виготовити ялинкові прикраси, гірлянду чи навіть різдвяний вінок.