24 Канал знайшов цікавий спосіб, як зробити гірлянду в домашніх умовах. Для цього знадобиться лише один неочікуваний інгредієнт – апельсин. Як створити "цитрусову" прикрасу, розповідаємо далі.

До теми Знадобиться лише одна річ: як оригінально прикрасити ялинку цієї зими

Як зробити гірлянду з апельсинів

Зробити оригінальний декор для домівки цієї зими можна за допомогою дуже неочікуваного інгредієнта – апельсинів. Готова прикраса виглядатиме, як нанизані на нитку гриби.

Лайфхаком для нетипового декорування у тікток поділилась користувачка @sibster_made.

Дівчина каже, що таку гірлянду "дуже легко зробити". Для цього слід нарізати апельсини навпіл, дістати з них м'якуш і дати фруктам висохнути. Щоб не чекати поки апельсини засушаться природним способом, їх можна поставити в духовку орієнтовно на годину при температурі близько 100°C.

Коли апельсини висохнуть і затвердіють, їх слід розфарбовувати. Я додала також кілька гачків та палички, щоб перетворити їх на гірлянду,

– розповідає майстриня.

Як створити гірлянду з апельсинів: дивіться відео

До речі, розфарбовуючи апельсинові шкірочки, можна не просто додавати на них крапочки, як на мухоморах, а й пофарбувати їх цілком у білий чи коричневий колір для більшої різноманітності та реалістичності.