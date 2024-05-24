У зв'язку з цим дизайн вітальні має бути привабливим і затишним, але для цього потрібно дещо більше, ніж просто знайти надзвичайно зручний диван. Які речі варто додати у цей простір, розповідаємо далі.

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Правильний фокус

Дизайнери Шон і Тіна Тейлор кажуть, що кожна добре спроєктована вітальня потребує фокуса. Незалежно від того, чи це предмет меблів, чи витвір мистецтва, ця фокусна точка привертає увагу та формує стиль кімнати.

Однак центром уваги не повинен бути телевізор. Це має бути або камін, або гарна річ, яка дозволяє кімнаті бути не лише простором для перегляду фільмів.

Дизайн вітальні: дивіться фото

Вдалі кольори

Колір має вирішальне значення для правильно оформленої вітальні. Дизайнери радять дотримуватись правила 60-30-10, щоб створити ідеальний баланс, де 60% має бути основного кольору, 30% – другорядного кольору та 10% акцентного.

За словами експертів, 60% можуть бути кольором ваших стін, 30% можуть – шторами або килимом, а решта 10 – невеликими акцентами або елементами декору.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Різноманітність місць для сидіння

Звичайно, основним місцем для сидіння у вітальні є диван. Однак додаткові опції також не завадять.

Дизайнерка інтер’єру Франческа Грейс пояснює, що різноманітність місць для сидіння не тільки додає візуального інтересу, але й дає гостям більше вибору, щоб вони могли відчувати себе як удома у вашому просторі.

Як може виглядати вітальня: дивіться фото

Килим

Килими не тільки фіксують і визначають зону відпочинку у вітальні, але й створюють м’якість під ногами.

Затишний килим є необхідним для кожної вітальні, оскільки це кімната, у якій усі збираються проводити більшу частину свого часу. Мені подобається використовувати килим з високим ворсом у вітальні, щоб створити додатковий затишок,

– каже Франческа Грейс.

Гарне освітлення

Навіть якщо у вашій вітальні багато природного світла, вам все одно потрібно додаткове освітлення, особливо якщо ви використовуєте простір вночі.

Адекватне освітлення має вирішальне значення як для функціональності, так і для створення атмосфери,

– пояснює Тіна Тейлор.

За її словами, поєднання верхнього освітлення, робочого та акцентного дає змогу гнучко створювати настрій і висвітлювати ключові елементи кімнати.

Вітальня – це важливий простір: дивіться фото

Особисті деталі

Вітальня – це не виставковий зал, тож дизайнери пропонують додати особисті штрихи, щоб зробити простір більш справжнім. До прикладу, це можуть бути твори мистецтва, декоративні предмети та рослини.