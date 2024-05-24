В связи с этим дизайн гостиной должен быть привлекательным и уютным, но для этого нужно несколько больше, чем просто найти чрезвычайно удобный диван. Какие вещи стоит добавить в это пространство, рассказываем далее.

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Правильный фокус

Дизайнеры Шон и Тина Тейлор говорят, что каждая хорошо спроектированная гостиная нуждается в фокусе. Независимо от того, это предмет мебели, или произведение искусства, эта фокусная точка привлекает внимание и формирует стиль комнаты.

Однако центром внимания не должен быть телевизор. Это должен быть или камин, или хорошая вещь, которая позволяет комнате быть не только пространством для просмотра фильмов.

Дизайн гостиной: смотрите фото

Удачные цвета

Цвет имеет решающее значение для правильно оформленной гостиной. Дизайнеры советуют придерживаться правила 60-30-10, чтобы создать идеальный баланс, где 60% должно быть основного цвета, 30% – второстепенного цвета и 10% акцентного.

По словам экспертов, 60% могут быть цветом ваших стен, 30% могут – шторами или ковром, а остальные 10 – небольшими акцентами или элементами декора.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Разнообразие мест для сидения

Конечно, основным местом для сидения в гостиной является диван. Однако дополнительные опции также не помешают.

Дизайнер интерьера Франческа Грейс объясняет, что разнообразие мест для сидения не только добавляет визуального интереса, но и дает гостям больше выбора, чтобы они могли чувствовать себя как дома в вашем пространстве.

Как может выглядеть гостиная: смотрите фото

Ковер

Ковры не только фиксируют и определяют зону отдыха в гостиной, но и создают мягкость под ногами.

Уютный ковер необходим для каждой гостиной, поскольку это комната, в которой все собираются проводить большую часть своего времени. Мне нравится использовать ковер с высоким ворсом в гостиной, чтобы создать дополнительный уют,

– говорит Франческа Грейс.

Хорошее освещение

Даже если в вашей гостиной много естественного света, вам все равно нужно дополнительное освещение, особенно если вы используете пространство ночью.

Адекватное освещение имеет решающее значение как для функциональности, так и для создания атмосферы,

– объясняет Тина Тейлор.

По ее словам, сочетание верхнего освещения, рабочего и акцентного позволяет гибко создавать настроение и освещать ключевые элементы комнаты.

Гостиная – это важное пространство: смотрите фото

Личные детали

Гостиная – это не выставочный зал, поэтому дизайнеры предлагают добавить личные штрихи, чтобы сделать пространство более настоящим. К примеру, это могут быть произведения искусства, декоративные предметы и растения.