В связи с этим дизайн гостиной должен быть привлекательным и уютным, но для этого нужно несколько больше, чем просто найти чрезвычайно удобный диван. Какие вещи стоит добавить в это пространство, рассказываем далее.
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Правильный фокус
Дизайнеры Шон и Тина Тейлор говорят, что каждая хорошо спроектированная гостиная нуждается в фокусе. Независимо от того, это предмет мебели, или произведение искусства, эта фокусная точка привлекает внимание и формирует стиль комнаты.
Однако центром внимания не должен быть телевизор. Это должен быть или камин, или хорошая вещь, которая позволяет комнате быть не только пространством для просмотра фильмов.
Дизайн гостиной: смотрите фото
Удачные цвета
Цвет имеет решающее значение для правильно оформленной гостиной. Дизайнеры советуют придерживаться правила 60-30-10, чтобы создать идеальный баланс, где 60% должно быть основного цвета, 30% – второстепенного цвета и 10% акцентного.
По словам экспертов, 60% могут быть цветом ваших стен, 30% могут – шторами или ковром, а остальные 10 – небольшими акцентами или элементами декора.
Конечно, основным местом для сидения в гостиной является диван. Однако дополнительные опции также не помешают.
Дизайнер интерьера Франческа Грейс объясняет, что разнообразие мест для сидения не только добавляет визуального интереса, но и дает гостям больше выбора, чтобы они могли чувствовать себя как дома в вашем пространстве.
Как может выглядеть гостиная: смотрите фото
Ковер
Ковры не только фиксируют и определяют зону отдыха в гостиной, но и создают мягкость под ногами.
Уютный ковер необходим для каждой гостиной, поскольку это комната, в которой все собираются проводить большую часть своего времени. Мне нравится использовать ковер с высоким ворсом в гостиной, чтобы создать дополнительный уют,
– говорит Франческа Грейс.
Хорошее освещение
Даже если в вашей гостиной много естественного света, вам все равно нужно дополнительное освещение, особенно если вы используете пространство ночью.
Адекватное освещение имеет решающее значение как для функциональности, так и для создания атмосферы,
– объясняет Тина Тейлор.
По ее словам, сочетание верхнего освещения, рабочего и акцентного позволяет гибко создавать настроение и освещать ключевые элементы комнаты.
Гостиная – это важное пространство: смотрите фото
Личные детали
Гостиная – это не выставочный зал, поэтому дизайнеры предлагают добавить личные штрихи, чтобы сделать пространство более настоящим. К примеру, это могут быть произведения искусства, декоративные предметы и растения.