Впадати у відчай через це не варто. Є кілька цікавих прийомів, як оновити свій стиль, не вдаючись до багатьох покупок. Що можна робити, розповідаємо далі.

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Обмін одягом

Ідея обміну непотрібними, але якісними, речами серед друзів, знайомих чи у соцмережах – не нова. Однак мало хто нею користується і це дарма, адже так ви позбавляєтеся зайвого, а отримуєте щось нове для себе. Це не лише спосіб оновити гардероб, а й чудова можливість завести нові знайомства.

Яскраві акценти

Додавання декількох яскравих акцентів до базових речей може зробити ваш образ більш виразним і незабутнім. Спробуйте придбати яскраві туфлі, сумку або піджак та комбінувати їх зі звичайним вбранням – результат вас приємно здивує, а гаманець не відчує значних витрат.

Нове життя старим речам

Не поспішайте позбавлятися улюблених речей, які трохи набридли. Використайте свою фантазію та оновіть їх. Наклейте аплікації, розшийте бісером, додайте мереживо або малюнок акриловими фарбами. Це не тільки збільшить життєвий цикл вашого одягу, але й подарує йому унікальний стиль.

Аксесуари

Не забувайте про силу аксесуарів. Вони можуть змінити та зробити цікавим будь-яке вбрання. Спробуйте використовувати шовкові хустки або шалі, ремінці, різноманітні ювелірні прикраси чи біжутерію. Це прості способи додати шарму та оригінальності вашому образу.