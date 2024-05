Допомогти у цьому може так званий "проєкт 333". Що це таке та як визначити, що справді мусить бути у вашій шафі, розповідаємо далі.

Що таке "проєкт 333"

У 2020-му році Кортні Карвер опублікувала книгу "Project 333: The Minimalist Fashion Challenge That Proves Less Really Is So Much More" ("Проєкт 333. Модний челенж для наведення порядку в гардеробі і в житті"). Ідея авторки вибухнула в соціальних мережах, зокрема в тікток, де користувачі використовують її для досягнення ладу у свої шафи.

Загальна ж концепція "проєкту 333" полягає в тому, що людям потрібно набагато менше предметів одягу, ніж здається. Ви повинні мати можливість створювати багато образів лише з 33 різних предметів.

Як працює "проєкт 333"

Щоб створити універсальний гардероб за правилами "проєкту 333", ви маєте відкласти 33 предмети одягу, які будете використовувати за основу своїх образів. Ці 33 речі, які ви вирішите залишити, не містять спідньої білизни чи повсякденних прикрас. Йдеться про штани, светри, сорочки, сукні, яскраві ювелірні вироби.

Все, що ви не виберете для свого гардероба, приберіть на горище або в дальню шафу. З цього моменту ви маєте створювати образи лише з тих 33 предметів, що лишилися в основній шафі. Експериментувати варто 3 місяці.

Після цього терміну, ви можете повернутися до відкладеного одягу та поглянути на нього новими очима. Вам щось знадобилося? Чи був якийсь предмет одягу, до якого вам особливо кортіло повернутися? Усе, без чого легко було обійтися, варто пожертвувати або викинути. Ви вже довели, що насправді ці речі не потрібні для створення чудових образів.

З чого почати свій "проєкт 333"

Вирушаючи у цю подорож, вибирайте універсальні речі, які можна носити різними способами та для різних подій. До прикладу, це може бути поєднання кардигана та майки, практичні джинси та простенькі сукні, які можна носити з різноманітним верхнім одягом.

Загалом подібні прості комбінації мають більшу довгострокову цінність і заслуговують більше місця у вашій шафі, ніж вибагливі речі, які ви можете носити лише в певний час і з певними доповненнями.

Водночас це не означає, що він унікальних предметів гардероба варто повністю відмовитися. Залиште місце для деяких із цих більш крутих речей та подумайте про одяг, який вам справді подобається, хоча він спершу опинився у коробці.