Помочь в этом может так называемый "проект 333". Что это такое и как определить, что действительно должно быть в вашем шкафу, рассказываем далее.

Что такое "проект 333"

В 2020-м году Кортни Карвер опубликовала книгу "Project 333: The Minimalist Fashion Challenge That Proves Less Really Is So Much More" ("Проект 333. Модный челлендж для наведения порядка в гардеробе и в жизни"). Идея автора взорвалась в социальных сетях, в частности в тикток, где пользователи используют ее для достижения порядка в своих шкафах.

Общая же концепция "проекта 333" заключается в том, что людям нужно гораздо меньше предметов одежды, чем кажется. Вы должны иметь возможность создавать много образов только из 33 различных предметов.

Как работает "проект 333"

Чтобы создать универсальный гардероб по правилам "проекта 333", вы должны отложить 33 предмета одежды, которые будете использовать за основу своих образов. Эти 33 вещи, которые вы решите оставить, не содержат нижнего белья или повседневных украшений. Речь идет о брюках, свитерах, рубашках, платьях, ярких ювелирных изделиях.

Все, что вы не выберете для своего гардероба, уберите на чердак или в дальний шкаф. С этого момента вы должны создавать образы только из тех 33 предметов, оставшихся в основном шкафу. Экспериментировать стоит 3 месяца.

После этого срока, вы можете вернуться к отложенной одежде и взглянуть на нее новыми глазами. Вам что-то понадобилось? Был ли какой-то предмет одежды, к которому вам особенно хотелось вернуться? Все, без чего легко было обойтись, стоит пожертвовать или выбросить. Вы уже доказали, что на самом деле эти вещи не нужны для создания великолепных образов.

С чего начать свой "проект 333"

Отправляясь в это путешествие, выбирайте универсальные вещи, которые можно носить разными способами и для разных событий. К примеру, это может быть сочетание кардигана и майки, практические джинсы и простенькие платья, которые можно носить с разнообразной верхней одеждой.

В общем подобные простые комбинации имеют большую долгосрочную ценность и заслуживают больше места в вашем шкафу, чем прихотливые вещи, которые вы можете носить только в определенное время и с определенными дополнениями.

В то же время это не означает, что от уникальных предметов гардероба стоит полностью отказаться. Оставьте место для некоторых из этих более крутых вещей и подумайте об одежде, которая вам действительно нравится, хотя она сначала оказалась в коробке.