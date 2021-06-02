Як отримати максимум задоволення від фестивалю вина: 10 порад від організатора

Сезон фестивалів несеться! Плануєте завітати на фестиваль вина і смачної їжі? Круто! У зв'язку з цим виникає питання: як зробити так, щоб на такому фестивалі почуватися якнайкраще?

Ось 10 порад від Сергія Клімова – засновника найбільшого в Україні фестивалю вина і гастрономії Kyiv Food and Wine Festival, що відбудеться у Києві 5-6 червня.

Читайте також: Прекрасний старт винного літа: фестивалі вина в Україні

1. Тримайте помірний темп.

Ви зайшли на фестиваль. Так чи інакше, ваш час перебування на ньому обмежений. Як все встигнути? Ви даєте режим "турбо", і вже за годину відчуваєте, що трохи перебрали з дегустаціями. Не поспішайте! Приділіть час тому, щоб вивчити пропозицію – напевно, ви побачите на винному маркеті давно знайомі і улюблені виноробні, але також і щось новеньке. Розставте пріоритети! Дегустуйте потроху і свідомо.

2. Поєднуйте вино і їжу.

Власне, саме для цього ми й організували фестиваль. Ми ставимось до вина як до продукту харчування, але гастрономічні пари ніхто не скасовував. Шукайте смачні пропозиції на фудмаркеті та на фудкорті, поєднуйте їх з винами за вашим смаком.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

3. Пийте багато води.

Вода допомагає травленню та зменшує вплив алкоголю, який ви вживаєте. У спекотний сонячний день це також убереже вас від зневоднення. Ви оціните воду, яку ви випили під час фестивалю, наступного ранку (або раніше, залежно від того, наскільки вам сподобався фестиваль). Шукайте наш Water Point (місце, де можна випити води).

4. Вдягайтесь зручно.

Не вдягайте занадто вузьке. Дуже скоро вам стане не зручно. Також, можливо, фестиваль вина і їжі – це не найкращий день для того, щоб носити біле. Вдягніть щось темніше, бажано з малюнком. Плями від червоного вина та соусів вас не злякають.

5. Взувайте зручне взуття.

Жінки на високих підборах – це гарно. Але дуже незручно на фестивалі. Ви будете дегустувати вина. Тримати баланс на підборах після дегустацій – непроста справа. Чи ви до цього готові? З іншого боку, сандалії або шльопанці теж можуть бути не найкращою ідеєю, оскільки вам можуть наступити на ногу, або, що ще гірше, хтось може розбити келих. Кеди, мокасини, балетки, лофери — ідеальне фестивальне взуття.

4. Якщо є можливість, спілкуйтесь з виробниками.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Якщо на стенді немає лютої черги, неодмінно поговоріть з виноробом, шеф-кухарем, сироваром тощо. Саме для цього ми й зібрали їх на цей фестиваль! Але якщо ви простояли в черзі на дегустацію кілька хвилин, і за вами ще стоять люди, можливо, зараз не найкращий час для теплого спілкування. Сподобалося вино чи смаколик? Підійдіть до виробника трохи згодом, коли черга спаде. Буде круто, якщо ви скажете йому чи їй кілька добрих слів та розпитаєте про продукт і справу.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

5. Користуйтесь дегустаційним келихом.

На касі фестивалю разом з браслетом ви отримаєте келих для дегустацій. Це ваш трофей! Він обов’язково вам знадобиться. Носіть його з собою, періодично споліскуйте водою (мийна станція розташована у дворі, шукайте позначку на мапі фестивалю).

Фото Kyiv Food and Wine Festival

6. Не бійтеся тусити самостійно.

Так, ви з друзями прийшли на фестиваль вина і їжі. Але кожному буде цікаво щось своє. Це нормально! Розділіться і дегустуйте самостійно, врешті решт, на цій локації вас скрізь оточують однодумці!

Обов’язково відвідайте безкоштовні лекції-дегустації у нашій Школі вина, ми запросили найкращих сомельє, винних експертів, амбасадорів та інших харизматичних спікерів з винної тусовки, щоб вони поділилися з вами своїми знаннями й досвідом. Розклад Школи вина – у події на Facebook. Або беріть участь в нашому Устричному Баттлі – відкривайте устриці на швидкість, маєте шанс виграти головний приз – ящик свіжих устриць і ящик ігристого. Більше інфи у події на Facebook.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

7. А потім зустрічайтесь і розважайтесь разом.

Оберіть зручне місце для зустрічей, коли ви хочете знову знайти одне одного. Врешті-решт, ви захочете відпочити, або просто зустрітися та обмінятися враженнями. Домовтеся зустрітись біля сцени фестивалю – там майже весь час буде щось відбуватись: танцювальний майстер-клас, вікторини й розіграші призів від виноробів, Винне Весілля – так, ми плануємо символічно "одружити" кілька сміливих пар прямо на нашій сцені, а також – багато музики від наших діджеїв та музикантів.

Або зустрічайтесь біля зони Winespiration Wine Games на винному маркеті та грайте в азартну винну гру – разом веселіше! Коротше, обрати є що – більше інфи у програмі фестивалю, що опублікована у події на Facebook.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

8. Будьте ввічливими з усіма, хто працює на фестивалі.

Ці люди – ваші друзі! Винороби, кухарі, сировари, виробники хамонів і соусів, а також – команда організаторів, доклали безліч зусиль, щоб вас смачно напоїти, нагодувати, розважити та створити для вас атмосферу свята. І вклали у це велику частку своєї душі! Поважайте їхню працю. Посміхайтеся, будьте лагідними – не виключено, що ваша дегустаційна доза збільшиться.

Навіть якщо ви чимось незадоволені або вас щось турбує – повідомте про це організаторів ввічливо. Ми всі живі люди, і всі маємо свої недоліки. Наш фестиваль – зона толерантності. Єдине, що ми не толеруємо – це обурлива поведінка й дії, що несуть загрозу для інших відвідувачів. Такі дії наша охорона негайно припинятиме.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

9. Дотримуйтесь рекомендацій МОЗ.

Тут все просто: носіть масочку, якщо не споживаєте їжу або не дегустуєте вино, мийте і дезінфікуйте руки, і, будь ласка, залишайтесь вдома, якщо маєте високу температуру або почуваєтеся зле – одужуйте і обов’язково приходьте наступного разу!

Цікаво: Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні

10. Не сідайте за кермо напідпитку.

Фестиваль – це безліч дегустацій.Ви за цим сюди й пришли. Надегустувались? Прохання до вас – не сідайте за кермо. Таксі, врешті решт, безпечніше і дешевше. Бережіть себе й своїх.

Чекаємо вас на 15-му фестивалі вина Kyiv Food and Wine Festival! Підписуйтесь на подію у Facebook, вивчайте програму, плануйте, що хочете продегустувати й відвідати, обов’язково завітайте продегустувати чудові вина на стенді лідера української виноробної галузі – компанії SHABO. Приходьте – буде весело!