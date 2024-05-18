Чекліст випускного вечора: перелік основних пунктів, які варто врахувати під час підготовки

Подія, про яку мріють усі школярки, передбачає багато підготовки. Вибір випускної сукні, пошук аксесуарів, планування розваг – цей список можна продовжувати вічно.

Щоб зайвий раз не хвилюватися перед випускним, скористайтеся чеклістом з підготовки. Що потрібно врахувати та спланувати до важливого дня, розповідаємо далі.

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Зберіть свою команду підтримки

Перш ніж розпочати підготовку до випускного вечора, вам знадобиться фантастична група людей, з якою ви будете готуватися та відвідаєте цей важливий захід.

Незалежно від того, йдете ви з парою людей чи цілою компанією, обов’язково сплануйте це заздалегідь. Якщо вам подобається ідея створення тематичного образу для усієї групи, оберіть тему, яка відгукується кожному, та гарно повеселіться.

Підготуйте вбрання заздалегідь

В основі ідеального образу на випускний вечір лежить ваше вбрання. Цьогоріч у моді об'ємні рукави, волани, рюші та вишивка, а також мінімалістичні сукні чи образи з відкритими плечима.

Обирайте те, що вам до душі, але найголовніше – не залишайте це на останні дні. Підготуйте свій образ завчасно, щоб у переддень випускного вже бути спокійною.

Не забудьте про аксесуари

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto . Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

По-перше, виберіть зручну та стильну пару взуття. У цьому питанні правило просте – сукні з великою кількістю кольорів або деталей добре поєднуються з простими підборами нюдових відтінків. Натомість якщо ви вибрали мінімалістичний випускний наряд, не соромтеся зробити взуття акцентним. Крім того, не забудьте взяти з собою додаткову пару балеток чи кросівок на випадок, якщо ваші ноги почнуть боліти від танців.

По-друге, оберіть аксесуари, які підкреслять образ. Це може бути намисто, пара сережок, браслет і милий клатч або сумочка на одне плече.

Створіть набір для надзвичайних ситуацій

Хоча випускний вечір має бути пов’язаний із веселощами, ніхто не застрахований від непередбачуваних ситуацій. Підготуйте невелику косметичку на такий випадок з речами, які допоможуть полагодити вбрання чи поправити образ.

Ось кілька важливих речей, які слід мати з собою:

Кілька шпильок і булавок.

Бальзам для губ, блиск для губ і помада.

Пудра.

Серветки.

Маленький дезодорант.

Невеликий засіб для швидкого виведення плям.

Пластирі.

Подбайте про власне самопочуття

Вам знадобляться тонни енергії, щоб розважатися, танцювати, спілкуватися та весело проводити час на випускному вечорі. Тому обов’язково подбайте перед цим про своє самопочуття, а саме виспіться, з’їжте щось поживне та не забувайте пити достатньо рідини.

Сплануйте завершення вечора

До закінчення випускного вечора ви будете надто втомлені, щоб вирішувати, що робити далі. Саме тому завчасно сплануйте завершення святкування. Незалежно від того, чи ви відправитеся додому, чи будете зустрічати світанок з друзями – планування наперед гарантує, що одна з найпрекрасніших ночей у вашому житті мине вдало.