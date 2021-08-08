Не тисне і не натирає: як підібрати ідеальну пару взуття – 6 порад

У новій парі взуття зовнішній вигляд - далеко не перший пункт, на який потрібно звертати увагу. Неправильно підібране взуття може привести до багатьох проблем зі здоров'ям, тож до вибору радимо підходити відповідально.

Офісні туфлі, спортивні кросівки чи зимові чобітки – все це взуття має різне призначення, проте воно має бути однаково зручним для ваших ніг. Скористайтесь цими кількома простими порадами, щоб підібрати собі ідеальну пару взуття, яку носитимете тільки із задоволенням.

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Не міряйте взуття зранку

За день ноги набрякають і збільшуються у розмірі. Тож плануйте свій шопінг так, щоб примірка взуття прийшлась на вечір або хоча б на день. Краще купити трохи більшу пару, аніж потім страждати від того, що взуття вам тисне.

Пам'ятайте про шкарпетки

Приміряйте кросівки зі шкарпетками, з якими плануєте їх носити, а туфлі – з відповідними панчохами. Міряючи взуття на голу ногу, ви ризикуєте купити замалу пару.

Якщо збираєтесь носити взуття зі шкарпетками, то й міряйте зі шкарпетками / Фото Pexels

Не зациклюйтесь на одному розмірі

Кожен виробник взуття має свою розмірну сітку. І навіть якщо ви все життя носите 38 розмір, не соромтесь просити в магазині і менший і більше розмір, щоб переконатись, що вам точно зручно. Цифри на коробці – це всього лиш цифри на коробці.

Міряйте на обидві ноги

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Права нога може бути трохи більша чи меншу за ліву, і навпаки. Тому краще приміряти обидва чобітки, і взяти пару, яка добре сидітиме на трохи більшій нозі.

Приміряйте обидва чобітки, на праву і на ліву ногу / Фото Pexels

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Не сподівайтесь, що розноситься

Як сильно б продавці взуття не переконували вас у тому, що "шкіра потягнеться" – не довіряйте цьому. Взуття зі шкіри й справді може з часом прийняти форму вашої ноги, проте сильно воно не розтягнеться і незручна пара на зручну не перетвориться. Переконайтесь, що вам комфортно тут і зараз, у магазині.