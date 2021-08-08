Офисные туфли, спортивные кроссовки или зимние сапожки – у всей этой обуви разное назначение, но она должна быть одинаково удобна для ваших ног. Воспользуйтесь этими несколькими простыми советами, чтобы подобрать себе идеальную пару обуви, которую будете носить только с удовольствием.

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Не меряйте обувь утром

За день ноги отекают и увеличиваются в размерах. Поэтому планируйте свой шопинг так, чтобы примерка обуви пришлась на вечер или хотя бы на день. Лучше купить немного большую пару, чем потом страдать от того, что обувь вам давит.

Помните о носках

Примеряйте кроссовки с носками, с которыми планируете их носить, а туфли – с соответствующими чулками. Меряя обувь на голую ногу, вы рискуете купить слишком маленькую пару.

Если собираетесь носить обувь с носками, то и ее меряйте с носками / Фото Pexels

Не зацикливайтесь на одном размере

Каждый производитель обуви имеет свою размерную сетку. И даже если вы всю жизнь носите 38 размер, н е стесняйтесь просить в магазине и меньше и больше размер , чтобы убедиться, что вам точно удобно. Цифры на коробке – это всего лишь цифры на коробке.

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Меряйте на обе ноги

Права нога может быть немного больше или меньше левой, и наоборот. Поэтому лучше примерить оба сапожка, и взять пару, которая будет сидеть хорошо на большей ноге.

Примерьте оба сапожка, на правую и на левую ногу / Фото Pexels

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Не надейтесь, что разносится