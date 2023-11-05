Однак, іноді буває, що ідей, аби оригінально та цікаво підписати фото, вже не залишилося. У таких випадках, можна просто процитувати вислів відомої людини, що резонує. Цитати Альбера Камю, Оскара Уайльда та інших – далі в матеріалі.

Читайте також Перевірений роками лайфхак з тіктоку допоможе з легкістю запалювати великі свічки

Осінні підписи для фото, натхненні цитатами відомих людей

"Як гарно старіє листя. Які ж сповнені світла й кольору його останні дні" – Джон Берроуз;

"Осінь – це друга весна, коли кожен листочок – квітка" – Альбер Камю;

"Осінь...Остання й найпрекрасніша посмішка року" – Вільям Каллен Брайант;

"Я найбільше сяю і сповнена енергії, коли опадає листя і в повітрі з'являється привид змін" – Анна Медсен;

"Якби рік був захований у годиннику – осінь була б магічною годиною" – Вікторія Еріксон;

"І сонце зробило крок назад, листя заколисалось, і Осінь прокинулася" – Ракель Франко;

"Кожен листочок промовляє до мене блаженство, падаючи з осіннього дерева" – Емілі Бронте;

"І раптом літо перетворилося на осінь" – Оскар Уайльд;

"Я така рада, що живу у світі, де бувають жовтні" – Люсі Мод Монтгомері;

"Здавалося, що світ був покритий скоринкою з коричневого цукру та кориці" – Сара Еддісон Аллен;

"Здавалося, що світ був покритий скоринкою з коричневого цукру та кориці" – Сара Еддісон Аллен; "Я відчуваю запах осені, що танцює у вітрі. Солодкий холод гарбуза і хрустке вигоріле на сонці листя" – Енн Дрейк;

"Зверніть увагу, що осінь — це скоріше пора душі, ніж природи" – Фрідріх Ніцше;

"Осінні ранки: сонячне світло і чисте повітря, птахи й спокій, кінець року і початок дня" – Террі Гіллеметс;

"... можливо, в усьому винна осінь; я відчуваю її сильніше, ніж ти. Восени рвуться пакти та все стає недійсним. І людина хоче... Так, чого ж вона хоче? – Любові. – Еріх Марія Ремарк;

"Щороку в тобі щось вмирає, коли з дерев опадає листя, а їх голі гілки беззахисно гойдаються на вітрі в холодному зимовому світлі. Але ти знаєш, що весна обов'язково прийде, так само як ти впевнений, замерзла річка знову звільниться від льоду. Але коли холодні дощі лили не перестаючи та вбивали весну, здавалося ніби ні за що загублене молоде життя. Втім, в ті дні весна зрештою завжди наступала, але було страшно, що вона могла і не прийти... – Ернест Хемінгуей.

Як підписати осіннє фото у 2023 році / Фото Pexels