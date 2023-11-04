Особливо часто складнощі трапляються з великими свічками, у яких є більше одного гніту. Як з легкістю запалювати такі свічки – розповідає 24 Канал.

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Розкриваємо лайфхак, щоб свічки не пропали даремно

Вірусний трюк з тіктоку підійде для свічок, які мають більше одного гніту (шнура, який використовується для горіння). Великі ароматичні свічки зазвичай коштують чимало, тож дуже не хочеться, щоб вони перестали горіти передчасно.

Буває, що гніт швидко згорає і тоді його важко дістати з воску, використовуючи запальничку чи сірники. У таких випадках допоможе трюк, що вже не один рік активно поширюють у тіктоці.

Як запалювати свічки з кількома гнітами / Фото Pexels

Спочатку потрібно запалити один гніт свічки (той, де це найлегше зробити). А потім нахилити свічку так, щоб полум'я було спрямоване у напрямку другого гніту.

Це дозволить легко запалити решту шнурів, не обпікаючи руки. Приклад того, як це зробити, можна переглянути у відео.

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