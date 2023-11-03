Для того, аби ваша квартира чи будинок стали затишним помешканням, зовсім не важливо, з якого дерева у вас підлога чи наскільки дорогий ремонт. Тому 24 Канал розповідає, як майже без витрат можна зробити свою оселю комфортнішою.

Цікаво Мило проти раку шкіри: школяр отримав за свою розробку 25 тисяч доларів

Мотлох – геть, у кімнат чітке призначення

Найперше для створення затишку удома варто позбутися мотлоху – речей, які ви не використовуєте і вони просто займають зайвий простір та припадають пилом.

Не менш важливим буде розподіл кімнат чітко за призначенням і простором. Тобто місця для відпочинку та роботи мають бути різними. Наприклад, облаштовувати робоче місце у спальні – не найкраща ідея.

Світло та квіти

Ще однією вагомою складовою домашнього затишку є освітлення. Тепле світло створить відчуття затишку в оселі. Однак важливо, щоб удома були різні джерела світла і в кожного було своє призначення – тобто крім люстр, не зайвими будуть настільні лампи чи невеликі люстри над ліжком у спальні.



Світло – важлива частина вашого затишку / Фото Pixabay

Також комфорт допоможуть створити квіти у вазонах. Якщо ви боїтеся, що забуватимете їх поливати – обирайте ті, котрі не потребують частого зволоження.

Якщо є мінімальний бюджет на затишок

Якщо у вас все ж є можливість відкласти певну частину буджету на створення затишку вдома, то можна придбати кілька свічок, можна й ароматичних, тільки важливо, щоб одночасно ви не використовували їх усіх, адже тоді замість приємного аромату вдома буде какофонія запахів.

Свічки можуть доповнити ваш інтер'єр та створити затишок / Фото Pixabay

Також доповнять затишну атмосферу маленькі подушки та пледи, а також рамки з світлинами, які навіюють теплі спогади. А ще можна придбати красиві горщики для вазонів та навіть килимок у вітальню біля дивана, але це все вже залежить від того, скільки ви можете та хочете витратити на такі речі.

Крім того, можна придбати вищезгадані настільні лампи.

Водночас не потрібно витрачати кошти на багато текстилю з різними принтами та великою кількістю кольорів, бо це лише здешевлює ваш інтер'єр та забруднює простір. У кольорах важливий баланс. Це зовсім не означає, що потрібно повністю відмовитися від яскравих кольорів і купувати лише однотонні вироби, проте варто розуміти, що і забивати простір надлишком різних кольорів не потрібно.