А щоб по максимуму насолодитися приємними моментами осені, варто почати зі створення особливої атмосфери в помешканні, зазначає 24 Канал. Як це зробити – розповідаємо далі в матеріалі.

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Головні тренди осіннього декорування помешкання 2023

Осіння прохолода щороку спонукає людей переносити затишок в інтер'єри. У той час, як масивні теплі ковдри, гарбузи та кава з корицею можуть допомогти досягти класичної сезонної естетики, варто звернути увагу й на інші хитрощі.

Як наповнити житло осінньою атмосферою / Фото Pexels

Екологічний дизайн. Тренд на використання екоматеріалів у побуті зараз на піку популярності.

Натуральні тканини, дерев'яні меблі та декор – усе те, що може з легкістю додати затишку будь-якій оселі. Крім того, це ще й чудова нагода відмовитися від придбання пластикових аналогів аксесуарів для дому.

Екодизайн зараз на піку моди / Фото Pexels

У моду повернувся скляний посуд. Стильні скляні тарілки, вишукані стакани з різноманітними візерунками та, звісно, бокали різних форм і розмірів. Цього сезону вироби зі скла знову у тренді. Саме час дістати бабусин сервіз з шафи й дати йому друге життя.

Скляний посуд додає затишку / Фото Pexels

Тепле приглушене освітлення – завжди хороша ідея для осінніх вечорів. Варто продумати й розмістити торшер або лампу так, щоб створити заспокійливу атмосферу. Крім того, можна вже зараз дістати гірлянди та придбати свічки – вони гарантовано нададуть дому затишку.

Свічки, гірлянди та настільні лампи – джерело теплого світла / Фото Pexels

Біофільний дизайн робить людей щасливішими. Це тренд на велику кількість живих рослин у домі. Варто зауважити, що тримати в помешканні вазони – добре для самопочуття.

Про це свідчить ціла низка наукових досліджень. Деякі з них показують, що люди, у яких вдома є рослини – щасливіші й частіше мають хороший настрій. Наприклад, данське дослідження у 2019 році показало, що діти, які бачили довкола себе багато рослин, мали на 55% менше проблем з психічним здоров’ям, аніж інші однолітки.

Рослини в домі позитивно впливають на психічне здоров'я / Фото Pexels

Для того, щоб створити по-справжньому осінню атмосферу в оселі, не обов'язково витрачати багато грошей. Достатньо зрозуміти, що саме створює найбільший затишок для вас. І тоді, відштовхуючись від своїх відчуттів, наповнювати дім приємностями.