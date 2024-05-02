Гарантують молодий вигляд: прості способи, що допоможуть підтягнути шкіру обличчя

Обличчя може втрачати свій молодий та підтягнутий вигляд через втому, вікові зміни чи стрес.

Як покращити стан обличчя та запобігти обвисанню і в'ялості шкіри, розповідає Life 24.

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Збалансований раціон

Для підтримання шкіри в тонусі потрібно додати до свого раціону незбиране молоко хорошої якості, вершкове масло і жирний грецький йогурт, а соняшникову олію замінити на кокосову.

Желе і тушковане м'ясо також допоможуть зробити шкіру підтягнутою, оскільки в цих продуктах міститься желатин. Він є будівельним білком для колагену.

Регулярні фізичні навантаження

Регулярні заняття спортом – один з кращих способів красиво старіти. До прикладу, вправи на витривалість можуть зменшити вплив вікових змін на шкіру, – зокрема, вони покращують тканинний метаболізм.

Крім того, корисними будуть заняття аеробікою в басейні.

Масаж та лазня

Масаж може покращувати кровообіг і стимулювати вироблення клітин, які допомагають утворювати сполучні тканини, такі як колаген і еластин, що зберігають пружність шкіри.

Разом з тим щотижня можна відвідувати лазню або сауну для поліпшення кровообігу, а також робити косметичні доглядові процедури.