Однак ранок необов'язково має бути складним. Сьогодні поділимося кількома порадами, які допоможуть зробити ранкову рутину більш приємною та ефективною.

До теми Секрети омріяного work-life balance: як додати трохи більше життя у свою буденність

Висипайтеся як слід

Повноцінний висипатися вночі – обов’язково. За даними американської некомерційної благодійної організації Національного фонду сну, дорослим потрібно спати щонайменше 7 – 9 годин на добу. Також для легшого прокидання і більш здорового сну варто відмовитися від алкоголю, оскільки навіть невелика його кількість впливає на наше здоров'я та можливість відновитися вночі.

Оберіть ранкові ритуали

Для того, щоб ранки були більш продуктивними, варто спробувати додати до них рутину. Це може бути 50 присідань вранці або обов'язкова склянка води після прокидання. Дослідження показують, що здорові люди переважно дотримуються режиму, щоб дбати про своє здоров'я.

При цьому зазначимо, що для формування здорової звички не потрібно багато часу. За даними Європейського журналу з соціальної психології, для того, щоб проста звичка стала автоматичною, потрібно близько двох місяців або 66 днів.

Не нехтуйте спортом

Рух є важливою частиною будь-якого успішного ранку, особливо якщо робота передбачає тривале сидіння за комп'ютером. Джордан Голланд, лондонський фітнес-тренер, каже, що навіть невелика фізична активність може поліпшити метаболізм, підвищити рівень енергії та вивільнити ендорфіни, які створять настрій. Якщо немає можливості щоранку займатися у тренажерному залі, невелика зарядка або прогулянка пішли вже стануть гарним початком.

Сформуйте здорові стосунки з гаджетами

Перше, що робить велика кількість людей після того, як розплющує очі, – бере телефон і починає скролити соцмережі. Однак наш день не повинен починатися з великою кількості інформації, адже це провокує тривогу.

Для більш здорових стосунків з гаджетами тікток-блогерка Дані Донован пропонує заряджати телефон й залишати його на ніч в протилежному від ліжка куті кімнати та встановлювати три будильники: після першого сигналу можна включити світло і випити води, після другого будильника можна дозволити собі 15 хвилин, щоб погортати соцмережі чи зробити щось інше в телефоні, третій будильник — це останній сигнал встати, прийняти душ і одягнутися.

Готуйте поживні та гарні сніданки

За даними Британської дієтологічної асоціації, ідеальний сніданок має містити клітковину, вуглеводи, білки та фрукти чи овочі. Каша з фруктами, або смажені чи варені яйця та тост, до прикладу, з грибами – можуть бути гарним варіантом корисного і приємного сніданку.

Готуйтеся до ранку ще ввечері

Спершу ця ідея може здаватися дивною. Однак, якщо є труднощі з ранковою рутиною, гарною ідеєю може стати підготовка до неї ще з вечора. Ввечері можна підготувати собі одяг на наступний день чи приготувати щось на сніданок. Це допоможе знизити стрес зранку від поспіху і, можливо, дасть кілька додаткових хвилин на здоровий сон.