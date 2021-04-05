Як позбутись прокрастинації раз і назавжди: розповідають експерти

Ви ніяк не можете почати важливий проєкт і тягнете все до останнього моменту? Багато хто називає це лінню, проте насправді за прокрастинацією стоїть страх. Дізнайтесь, що з цього приводу думають експерти та як назавжди припинити усе відкладати.

Раніше ми вже розповідали про поширені причини прокрастинації. Професор психології Джозеф Феррарі вважає, що зволікати з певними справами – це цілком нормальне явище для всіх людей. Проте за його дослідженням цілих 20% американців є хронічними прокрастинаторами. Для таких людей відкладання справ – не епізодична річ, а цілком реальна проблема.

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Що таке насправді "прокрастинація"?

Спеціалісти вважають, що прокрастинація – це механізм спротиву. Коли замість написання магістерської роботи ви дивитесь улюблений серіал, то просто намагаєтесь уникнути неприємного завдання. Натомість робите те, що підніме вам настрій. Професор Тімоті Пічил, який саме вивчає прокрастинацію, описує це явище так: "поступатись, щоб почуватись добре."

Ви займаєтесь чим завгодно, аби не працювати / Фото Unsplash

Але ж таким чином ви піднімаєте собі настрій лише тимчасово. Дуже швидко на перший план виступає почуття провини й сорому, що ви розважаєтесь замість роботи, – і ви відтягуєте ще більше. Це нерозривне коло. Завдання накопичуються і зрештою, ви беретесь за справу в останній момент. До негативних емоцій додається ще й стрес через обмеження у часі.

Як припинити усе відкладати на потім

Джозеф Феррарі зазначає, що з прокрастинацією справитись не так легко, як більшість думає:

Сказати хронічному прокрастинатору "просто зроби це", це те саме, що сказати людині з клінічною депресією "не сумуй",

– каже психолог

Побороти прокрастинацію можна тільки опанувавши свої емоції, вважає професор Пічил. Для цього спробуйте кілька способів.

1. Зрозумійте, чому ви відкладайте

Визнайте, що ви не лінуєтесь, а просто боїтесь певного завдання. Люди завжди намагаються уникати того, що викликає у них неприємні емоції, в тому числі страх. Тому наступного разу, коли будете гортати стрічку в інстаграмі замість важливого завдання, згадайте, що це відчуття – тимчасове. Зустріньтесь зі своїм страхом, а після цього можна навчитись і керувати ним.

Подивіться своєму страху в очі / Фото Pexels

2. Навчіться собі пробачати

При зволіканні ми часто відчуваємо провину, тому вкрай важливо усунути цей фактор: пробачити себе. Будьте більш співчутливими до себе. Дослідження виявили, що студенти, які не винили себе за прокрастинацію під час підготовки до іспиту, наступного разу вже менше зволікали з підготовкою до другого.

3. Почніть з початку

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Як би просто це не звучало, проте не буде ідеального моменту чи емоційного стану для того, щоб почати. Тому переключайтесь з емоцій на дії.

Зробіть перший крок / Фото Pexels

Професор Пічил радить розбити неприємне вам завдання на маленькі кроки, виконувати їх і зосереджуватись на тому, яким буде наступний крок. Кожен написаний підрозділ магістерської стане для вас маленькою перемогою – це підніме самооцінку і спонукатиме рухатись далі.