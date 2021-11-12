Як позбутись ревнощів у стосунках: несподівані поради психологів

Дехто вважає, що ревнощі – це просто підтвердження кохання партнера. Проте якщо цього почуття стає забагато, воно може нашкодити стосункам, призвести до сварок, обвинувачень та навіть повного розриву.

Клінічна психологиня Зої Крос стверджує, що ревнощі – це цілком нормальне і навіть здорове почуття у стосунках. Партнерам важливо лише правильно на це почуття реагувати та справлятись з ним.

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В окремих випадках ревнощі можуть навіть внести позитивну ноту у стосунки:

Як і всі емоції, вони служать певній меті. Це говорить про наші потреби. У стосунках ревнощі можуть навіть слугувати нагадуванням про те, наскільки ми цінуємо свого партнера і дбаємо про нього,

– каже експертка

Та нерідко закохані впадають у крайнощі й занадто часто ревнують одне одного з приводу і без, влаштовуючи скандали. Або ж навпаки – вперто не помічають у собі цього почуття, стримуючи все всередині. У такому випадку ревність може стати по-справжньому руйнівною силою.

Не ігноруйте ревнощі

Психолог Ніл Вілкі переконаний, що рано чи пізно настане переломний момент, коли ревнощі досягають свого піку. Тоді може відбутись бурхлива сварка з образами, про які партнери й не здогадувались.

Варто говорити про ревнощі відразу / Фото Pexels

Тому не варто ігнорувати це почуття, а навпаки – акцентували на ньому увагу з першого моменту, коли ви його відчули: "Пара має впоратися з цим, коли це з'являється вперше, в іншому разі це може зруйнувати стосунки".

Озирніться на попередні стосунки

Часом постійна безпідставна ревність до партнера може вказувати на якісь проблеми у минулому. Можливо, хтось раніше зруйнував вашу довіру:

Якщо почуття ревнощів стало для вас головною темою чи закономірністю у стосунках, можливо, варто копнути трохи глибше, щоб дослідити, звідки воно походить,

– каже Зої Крос

Терапія може стати чудовим способом не лише розібратись зі своїм минулим, а й відновити довіру до людей і допомогти своїм стосункам вже зараз.

Не обвинувачуйте

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Як тільки ви відчули ревнощі у якійсь неприємній для вас ситуації, краще одразу це висловити, а не тримати до останнього. Та при цьому важливо не обвинувачувати партнера, а говорити лише про свої почуття, через позицію "Я". Інакше розмова ризикує перетворитись на сварку.

Обвинувачення можу спровокувати справжній скандал / Фото freepik

"Скажімо, ви відчуваєте ревнощі, тому що пішли на вечірку зі своїм партнером, і він цілу ніч розмовляв з іншими людьми. Важливо висловити це", – наводить приклад Зої Крос. Якщо робити це спокійно, скоріше за все, коханий вас вислухає, спробує зрозуміти, і не відчуватиме, що на нього нападають.

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Будьте чесними

Чесність – це взагалі основа будь-яких стосунків. Тому важливо не тільки відкрито висловлювати свої почуття, але й не приховувати якихось делікатних моментів від партнера. Особливо це важливо у відкритих стосунках, де з'являються й інші люди, окрім вас двох.

Якщо одного разу підірвати довіру людини, потім відновити її буде дуже важко, наголошує Зої Крос. Тому краще відразу обговорювати усі деталі й межі: що для кожного з вас є зрадою, а що – просто нормою спілкування.