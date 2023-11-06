Зокрема пліснява, яка утворюється на місці регулярного скупчення конденсату, містить небезпечні токсини та негативно впливає на дихальні процеси людей. Відтак, з проблемою потрібно боротися превентивно. Як саме – розповідаємо у матеріалі.

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Наповнювач для котячого туалету

Ні, це не жарт. Гранули, що використовують для котячого туалету, чудово поглинають вологу. Зокрема, вони можуть впоратися і з надмірною вологістю повітря.

Якщо насипати наповнювач у непотрібні шкарпетки та розставити їх по підвіконнях – вийде доволі ефективний саморобний осушувач повітря. Це допоможе зменшити конденсацію у проблемних ділянках оселі.

Зверніть увагу, що гранули слід регулярно замінювати на нові.

Миски з сіллю

Використовувати сіль для зменшення конденсату – старий бабусин метод. Попри це, не варто його недооцінювати.

Потрібно підготувати миски з сіллю та, подібно до наповнювача, розставити їх у проблемних місцях дому. Однак, варто зауважити, що таке рішення підходить лише як тимчасовий захід для невеликих приміщень.

Рідина для миття посуду

Засіб для миття посуду також не є довгостроковим рішенням у боротьбі із конденсатом. Тож з цим способом варто експериментувати обережно.

Можна нанести тонкий шар засобу для миття посуду на вікно. Він утворить плівку, яка запобігає прилипанню молекул води до скла. Проте, слід зважати, що зайва волога з часом може ввібратися у стіни чи стелю.

Контроль рівня вологості та належне вентилювання

Боротися з наслідками конденсату завжди складніше, ніж запобігти його утворенню. Тож найкращий спосіб позбутися проблеми раз і назавжди – контролювати рівень вологості та забезпечувати належне вентилювання приміщення. Наприклад, не забувати користуватися витяжкою на кухні та у ванній.

Чого слід уникати, щоб конденсат не утворювався

Тривалого душу – у ванній кімнаті утворюється більше пари, тому після душу варто ввімкнути витяжку або відкрити вікно.

– у ванній кімнаті утворюється більше пари, тому після душу варто ввімкнути витяжку або відкрити вікно. Сушіння білизни в приміщенні. Якщо є можливість – робіть це на балконі. Або ж розвішуйте одяг ближче до відкритого вікна.

Якщо є можливість – робіть це на балконі. Або ж розвішуйте одяг ближче до відкритого вікна. Відкритих вікон на кухні, коли щось готуєте – тримайте вікна закритими під час приготування їжі.

Що таке конденсат і навіщо з ним боротися

Конденсат – це накопичення вологи на різних поверхнях у будинку чи квартирі. Він утворюється з крапель на холодній поверхні, коли вологе повітря контактує з нею.

Якщо не запобігати його утворенню, конденсат перетворюється у плісняву. Здебільшого, основна причина накопичення конденсату – це погана провітрюваність та велика кількість людей, які живуть в невеликому помешканні.

Пам'ятайте: якою б незначною ця проблема не здавалася, її не можна ігнорувати. Адже пліснява, що містить алергени та токсичні речовини, може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Особливо у тих, хто має хронічні захворювання, пов'язані з органами дихання.