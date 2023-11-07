Хтось боїться павуків, а хтось їхньої павутини, якою членистоногі обплітають закутки помешкання. Як позбутися павуків раз і назавжди – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чому вдома з'являються павуки

Ці членистоногі насамперед полюбляють місця з високою вологістю та брудом. Не дивно ж, що у закинутих будинках можна побачити не лише багато пилу, але й павутини. Ба більше, вологість у приміщенні наростає, якщо його не провітрювати, то ж цей просто рай для павуків.

У житлових будинках павуки обирають темні закутки, часто можуть оселятися за батареями, шафами чи іншими меблями – там де скупчується пил. Також їх приваблюють таргани та мухи, тому якщо вони є у вашому помешканні – то варто спершу позбутися їх, адже павуки не проти оселитися там, де буде чим поласувати.

Ще однією принадою для павуків є їжа, а особливо хлібні крихти. Тому ніколи не залишайте відкриту їжу та прибирайте крихти зі столу, щоб не накликати "непроханих гостей".

Чи варто позбуватися павуків

На це питання однозначної відповіді ніхто не дасть – вибір тут особистий, адже з одного боку такі сусіди є корисними, адже полюють на мух та інших комах. Та якщо вам таке сусідство не подобається, то ви цілком можете позбутися павуків.

Насамперед варто зробити удома генеральне прибирання, почистити усі закутки та важкодоступні місця, де накопичується пил. Для того, аби прибрати павутину, можна використовувати довгий віник чи палицю з ганчіркою.

Як позбутися павуків

Та варто розуміти, що павуки доволі працьовиті, тому можуть відновити павутину. Щоб позбутися членистоногих остаточно, можна використати кілька простих, але водночас дієвих способів.

Наприклад, павуків відлякують насичені аромати цитрусових, тому по закутках можна розкидати шматки апельсина чи лимона. Також дієвими будуть подріблені каштани та фундуки. Або ж можна зробити розчин з евкаліптового чи м'ятного чаю або ж ефірного чайного масла (кілька крапель на літр води) чи оцту (пропорція 1 до 1) і обробити ним закутки та важкодоступні місця. Це також відлякує павуків.

Серед інструментів проти павуків також є овеча шерсть, запах якої не витримують павуки. Ви можете розкидати у закутках шматки шерсті.

Також можна використати спеціальні аерозолі, проте перш ніж застосовувати їх, варто забрати з помешкання домашніх улюбленців, а після застосування провітрити квартиру чи будинок.

І не завадить регулярна практика з запобігання поверненню павуків – не залишайте хлібні крихти та регулярно провітрюйте квартиру.