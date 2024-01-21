У чому особливості різних типів темних кіл та як їх позбутися, розповідаємо далі.

До теми Вікторія Бекхем показала свій ранковий догляд за шкірою: як виглядає рутина зірки

Як позбавитися темних кіл під очима

Дерматолог Чарльз Пуза має понад 1,7 мільйонів підписників у тікток та ділиться там своїми порадами щодо догляду за шкірою. Так, нещодавно він розповів, якими бувають темні кола під очима та як їх позбавитися.

За словами лікаря, темні кола під очима, як правило, змушують нас виглядати старше або більш виснаженими. З'являються ж вони через різні фактори, зокрема генетику, втому, зневоднення, стрес, зловживання алкоголем, алергію та куріння.

Однак старіння є основною причиною. Як пояснює дерматолог, з віком шкіра під очима втрачає еластичність і стоншується. Темні кровоносні судини під шкірою стають більш помітними, таким чином затемнюючи область під очима.

Разом з тим у своїй практиці Чарльз Пуза виділяє чотири поширені типи темних кіл – ті, що утворились від зморшок, через втрату об’єму, проблеми із судинами та гіперпігментацію.

Якими бувають темні кола під очима: дивіться відео

Залежно від типу темних кіл лікар має різні тактики боротьби з ними. Зокрема, основною причиною темних кіл, що утворилися через збільшення зморшок, він називає шкідливий вплив сонця, і радить використовувати засоби з колагеном, щоб відновити еластичність шкіри.

Натомість для темних кіл, які виникли через втрату об'єму та стоншення шкіри, дерматолог рекомендує шукати засоби, які підвищують зволоження шкіри.

Що ж до синців, які виникають через те, що кровоносні судини стають занадто видимими та розширеними, Чарльз Пуза вважає гарним способом боротьби з ними засоби з кофеїном, який допомагає звужувати судини.

Водночас для темних кіл, викликаних гіперпігментацією, яка виникає, коли шкіра виробляє додаткову кількість меланіну, за його словами, слід обирати косметику з вітаміном С або кислотами, які відбілюватимуть та відлущуватимуть шкіру, видаляючи мертві клітини.

